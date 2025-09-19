Scoperta serra di cannabis in Piemonte: indagini in corso.

In una remota area agricola, incastonata nel paesaggio collinare di Santa Vittoria d’Alba, in provincia di Cuneo, le attività mirate del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza hanno portato alla luce un sofisticato impianto di coltivazione di cannabis.

L’occultamento, abilmente integrato nel terreno a ridosso del fiume Tanaro, testimonia la cura e l’ingegnosità impiegate per eludere i controlli e preservare un’operazione illegale di notevole portata.

La scoperta, che ha comportato il sequestro di una quantità stimata in circa 40 chilogrammi di prodotto pronto per la lavorazione, solleva interrogativi complessi relativi alle dinamiche del traffico di stupefacenti e alle reti criminali che operano nel territorio.

L’avanzato stato di maturazione delle piante suggerisce una pianificazione accurata e una probabile destinazione verso canali di distribuzione clandestini, con implicazioni significative per la salute pubblica e l’ordine sociale.

L’operazione non si limita al mero sequestro di sostanza stupefacente, ma rappresenta l’apertura di un’indagine giudiziaria, delegata alla procura della Repubblica di Asti, che mira a identificare e perseguire i responsabili di questa attività illecita.

Le indagini in corso si concentrano sull’analisi di diversi elementi: la struttura stessa dell’impianto, le modalità di irrigazione e fertilizzazione, le connessioni logistiche per il trasporto della merce e, soprattutto, l’identificazione dei soggetti coinvolti nella gestione e nel finanziamento dell’operazione.

Questa scoperta, inserita in un contesto più ampio di crescente attenzione alle attività illecite legate alla coltivazione e al traffico di cannabis, evidenzia la necessità di rafforzare la cooperazione tra le forze dell’ordine, le istituzioni giudiziarie e le comunità locali.

La complessità delle dinamiche criminali richiede un approccio multidisciplinare, che combini strumenti di prevenzione, repressione e riabilitazione, al fine di contrastare efficacemente la produzione e la diffusione di sostanze stupefacenti e proteggere la sicurezza e il benessere della collettività.

L’area, sebbene apparentemente isolata, potrebbe fungere da punto nodale di una rete più ampia, richiedendo un’analisi approfondita delle relazioni e dei flussi finanziari ad essa collegati.