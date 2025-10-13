Screening gratuiti per l’osteoporosi: l’iniziativa della ASL TO5

Nell’ambito della Giornata Mondiale per l’Osteoporosi, celebrata annualmente il 20 ottobre, la ASL TO5 del Torinese offre alla cittadinanza l’opportunità di partecipare a screening gratuiti per la valutazione del rischio osteoporotico.

L’iniziativa, accessibile presso gli ambulatori di Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Ospedale di Carmagnola e nei distretti di Nichelino, si configura come un’azione concreta di sensibilizzazione e prevenzione.

“È fondamentale illuminare una patologia di portata globale che, purtroppo, continua ad affliggere milioni di persone”, ha dichiarato Giancarlo Rovere, Direttore Generale della ASL TO5.

“La Giornata Mondiale per l’Osteoporosi rappresenta un’occasione irrinunciabile per ribadire l’importanza di stili di vita sani e scelte consapevoli, capaci di mitigare il rischio di fratture, disabilità e di preservare una migliore qualità di vita nel lungo termine.

”Il tema scelto per l’edizione 2024, promosso dalla Fedios, Federazione Italiana Osteoporosi e Malattie dello Scheletro, pone l’accento sull’imperativo di non sottovalutare la salute delle proprie ossa.

L’osteoporosi, spesso definita la “malattia silenziosa”, colpisce silenziosamente, erodendo gradualmente la densità ossea e la resistenza scheletrica.

In Italia, si stima che oltre 5 milioni di persone ne siano affette, un numero che si eleva a 200 milioni a livello globale, con una prevalenza significativa tra la popolazione anziana e, in misura crescente, anche tra i giovani, a causa di fattori legati all’alimentazione, all’attività fisica e alle abitudini di vita.

La prevenzione dell’osteoporosi non si limita all’assunzione di calcio e vitamina D, anche se questi elementi nutrizionali rimangono cruciali.

Un approccio olistico richiede un’attenta valutazione dei fattori di rischio individuali, che possono includere la storia familiare, l’etnia, il sesso, il peso corporeo, l’assunzione di farmaci e la presenza di altre patologie.

L’attività fisica regolare, in particolare esercizi di carico e allenamento di resistenza, stimola la formazione di nuovo tessuto osseo e rafforza il sistema scheletrico.

Inoltre, l’attenzione alla postura e all’ergonomia, soprattutto in ambito lavorativo, contribuisce a distribuire i carichi in modo uniforme e a prevenire stress eccessivi sulla colonna vertebrale e sulle articolazioni.

L’iniziativa della ASL TO5, unita alla campagna di sensibilizzazione promossa da Fedios, mira a promuovere una maggiore consapevolezza della patologia e a incoraggiare l’adozione di comportamenti salutari fin dalla giovane età, al fine di costruire uno scheletro forte e resiliente, capace di sostenere il corpo nel corso della vita.

La diagnosi precoce, attraverso la densitometria ossea, permette di intervenire tempestivamente con terapie specifiche, rallentando la progressione della malattia e prevenendo le complicanze più gravi.