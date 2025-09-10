Scuola, pilastro di democrazia e coesione sociale: l’impegno di Torino.

La scuola, oggi più che mai, si configura come un pilastro imprescindibile per la tenuta democratica e la coesione sociale.

Non è solo un luogo di trasmissione del sapere, ma un ecosistema complesso dove si plasmano identità, si costruiscono legami e si radica la cittadinanza attiva.

Questo concetto, sottolineato dall’amministrazione comunale di Torino durante l’inaugurazione dell’anno scolastico presso il Convitto ‘Umberto I’ e la scuola primaria ‘Allievo’, nel quartiere Madonna di Campagna, rivela una visione ben più ampia del ruolo educativo.

La scuola ‘Allievo’, in particolare, rappresenta un microcosmo di diversità culturale, un laboratorio di convivenza dove giovani provenienti da background differenti imparano a conoscersi, a rispettarsi e a costruire un futuro comune.

In un contesto urbano in profonda trasformazione, come quello di Madonna di Campagna, la scuola si erge a faro di speranza e di opportunità, offrendo a ogni studente, indipendentemente dalla sua provenienza, gli strumenti per realizzarsi pienamente.

Il percorso formativo che si snoda tra le aule non si limita all’acquisizione di nozioni, ma si estende alla costruzione di un pensiero critico, alla capacità di discernere, di analizzare e di interpretare il mondo che ci circonda.

In un’epoca caratterizzata da sovraccarico informativo e dalla proliferazione di *fake news*, questa competenza risulta essere più cruciale che mai.

Formare cittadini consapevoli, capaci di pensiero autonomo e di giudizio ponderato, è una responsabilità che coinvolge non solo gli insegnanti, ma l’intera comunità.

L’impegno dell’amministrazione comunale si traduce in un investimento costante nel potenziamento delle infrastrutture scolastiche, nel sostegno al corpo docente e nella promozione di progetti educativi innovativi.

Si tratta di un impegno che mira a creare una città a misura di giovane, un ambiente favorevole allo sviluppo del talento e alla crescita personale.

La scuola, in questo senso, non è un’isola, ma un nodo cruciale di una rete più ampia di opportunità, che si estende al tempo libero, alla cultura e allo sport.

Si riconosce, inoltre, il ruolo fondamentale del personale tecnico, spesso sottovalutato, che contribuisce in modo significativo alla creazione di un ambiente scolastico accogliente e stimolante.

La loro professionalità e dedizione sono un patrimonio prezioso per la comunità scolastica.

In definitiva, la scuola è il cuore pulsante di una città che guarda al futuro con ottimismo e fiducia, un luogo dove i sogni di oggi diventano le conquiste di domani.