sabato 17 Gennaio 2026
Torino Cronaca

Semaforo Antismog a Torino: Ritorno al Livello Zero Fino al 19 Gennaio

Redazione Torino
Dopo una breve parentesi di misure più restrittive, il sistema di regolamentazione del traffico di Torino, noto come semaforo antismog, ritorna al suo livello base, lo zero.

A partire da oggi e fino al 19 gennaio, data del successivo monitoraggio, i veicoli precedentemente soggetti alle limitazioni del livello arancio, inclusi i veicoli diesel Euro 5, potranno regolarmente circolare nelle vie cittadine.

Questa flessione delle restrizioni è il risultato di una valutazione positiva dei livelli di inquinamento atmosferico, che, seppur costantemente monitorati, non hanno richiesto il mantenimento delle misure più stringenti.
L’Arpa Piemonte, ente responsabile della rilevazione e analisi dei dati relativi alle polveri sottili (PM10), conduce controlli periodici, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, per determinare l’intensità dell’inquinamento e la conseguente applicazione delle relative misure di mitigazione.
Il sistema del semaforo antismog non è un meccanismo statico, bensì un’implementazione dinamica di politiche ambientali volte a salvaguardare la salute pubblica.

Le misure che lo compongono – che spaziano dalla limitazione della circolazione di determinate categorie di veicoli, all’incentivazione dell’uso del trasporto pubblico, fino all’introduzione di zone a traffico limitato – sono calibrate in funzione delle previsioni meteorologiche e dei livelli di inquinamento rilevati.
La decisione di adottare un determinato livello del semaforo, e quindi di attivare o meno le misure di limitazione, è presa in base a un’analisi complessa che tiene conto non solo della concentrazione di PM10, ma anche di altri indicatori come la temperatura, l’umidità e la stabilità atmosferica, elementi che influenzano la dispersione degli inquinanti.
L’obiettivo primario è quello di prevenire il superamento dei limiti di legge e di proteggere le fasce di popolazione più vulnerabili, come bambini, anziani e persone affette da patologie respiratorie.

È fondamentale sottolineare che la transizione tra i diversi livelli del semaforo, e le relative comunicazioni, avvengono in modo proattivo, garantendo la trasparenza e informando tempestivamente i cittadini attraverso i canali ufficiali.
L’evoluzione del quadro sinottico, e di conseguenza la possibile necessità di reintrodurre misure più restrittive, verranno comunicate puntualmente, sempre con l’obiettivo di bilanciare la mobilità urbana e la tutela dell’ambiente.

L’efficacia di questo sistema, infatti, si basa anche sulla consapevolezza e la collaborazione di tutti i cittadini, invitati ad adottare comportamenti virtuosi per contribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

