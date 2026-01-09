Sentenza Cauda: tra responsabilità, negligenza e gestione del territorio.

La tragica scomparsa di Enzo Cauda, un tassista di 56 anni, avvenuta nell’agosto del 2022, ha aperto un complesso e delicato dibattito giuridico e sociale che culmina ora con la sentenza del tribunale di Torino.

La sua morte, causata dal crollo di un pioppo su un’auto durante un violento temporale in collina, ha innescato un’indagine approfondita sulle responsabilità legate alla manutenzione del territorio e alla prevenzione di rischi ambientali.

Il verdetto, pur riconoscendo la colpa di due funzionari dell’Anas, solleva interrogativi cruciali sulla definizione dei confini della responsabilità in relazione a eventi naturali imprevedibili e alla gestione del patrimonio arboreo pubblico.

I due funzionari sono stati condannati a pene che oscillano tra un anno e otto mesi e un anno e quattro mesi, con sospensione condizionale, una decisione che mira a bilanciare la necessità di punire la negligenza con la complessità di attribuire la piena responsabilità in un contesto di eventi naturali.

L’assoluzione del terzo funzionario e delle proprietarie del terreno, sebbene contestata, evidenzia la difficoltà di stabilire la titolarità effettiva della responsabilità nella gestione di aree di confine, in questo caso rivelatesi parte del demanio.

Questo aspetto del procedimento sottolinea come la frammentazione della proprietà e la carenza di chiarezza nella definizione dei confini possano ostacolare l’individuazione dei soggetti responsabili.

La sentenza, unitamente all’obbligo di risarcimento danni a carico degli imputati e dell’Anas (chiamata in causa come responsabile civile), apre la strada a un processo di quantificazione del danno, volto a riconoscere un adeguato risarcimento ai familiari della vittima.

La provvisionale di 310.000 euro, immediatamente disposta, rappresenta un primo passo verso la riparazione del dolore e delle perdite subite.

L’avvocato Fabio Ghiberti, legale di parte civile, ha espresso una dichiarazione di soddisfazione cauta, riconoscendo la complessità del percorso e l’importanza di continuare a vigilare sull’applicazione della giustizia.

L’evento, purtroppo, non solo ha strappato una persona cara ai suoi cari, ma ha anche portato alla luce problematiche più ampie relative alla sicurezza stradale, alla gestione del rischio ambientale e all’adeguatezza dei controlli sulla manutenzione del territorio.

La vicenda Cauda, pertanto, si configura come un monito per il futuro, esortando a un ripensamento delle politiche di prevenzione e di gestione del patrimonio arboreo pubblico, al fine di evitare che simili tragedie si ripetano.