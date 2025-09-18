Sentenza Verbania: Assoluzione Leitner e Rabanser, un passo verso la verità.

L’affermazione di “soddisfazione” apparsa quasi incongrua, data la gravità incommensurabile del lutto che ci ha travolti, non può però oscurare la correttezza e l’acume dimostrati dalla Procura.

La conclusione del processo a Verbania, con la sentenza di non luogo a procedere a carico sia di Martin Leitner, vicepresidente, sia di Peter Rabanser, responsabile del servizio clienti, sancisce un punto fermo: l’assenza di qualsiasi responsabilità penale per gli imputati in questa vicenda dolorosa.

Le parole dell’avvocato Federico Cecconi, difensore di Leitner, riflettono un senso di giustizia restaurata, una verità finalmente riconosciuta dopo un lungo e travagliato percorso.

L’azienda Leitner, con profonda commozione, accoglie con favore questa decisione, che si inserisce in un quadro di assoluta coerenza con le precedenti archiviazione delle posizioni del presidente Anton Seeber e della società stessa.

Questo esito positivo, lungi dall’essere una semplice vittoria legale, rappresenta un tassello fondamentale per la ricostruzione della verità storica e per il rispetto della memoria delle vittime.

La vicenda, costellata di interrogativi e incertezze, ha messo a dura prova l’etica professionale e la responsabilità aziendale.

Fin dall’inizio delle indagini, Leitner ha costantemente sostenuto la propria condotta, improntata alla massima diligenza, alla scrupolosa osservanza delle normative di sicurezza e alla consapevolezza dell’importanza della responsabilità in ogni fase della manutenzione degli impianti.

L’azienda ha sempre collaborato attivamente con le autorità giudiziarie, fornendo documentazione e testimonianze per chiarire i fatti e contribuire a fare luce sulle cause della tragedia.

La sentenza, pertanto, non solo assolve gli imputati da qualsiasi addebito penale, ma conferma anche la validità del sistema di controlli e delle procedure di sicurezza adottate, sottolineando l’importanza di un approccio proattivo nella gestione del rischio e nella prevenzione di eventi catastrofici.

La vicenda del Mottarone ha lasciato un segno indelebile nella coscienza collettiva, esortando alla riflessione critica e al costante miglioramento degli standard di sicurezza in tutti i settori.

La sentenza di non luogo a procedere, pur non alleviando il dolore delle famiglie delle vittime, offre un’opportunità per intraprendere un percorso di verità e di riconciliazione, auspicando che simili tragedie non si ripetano mai più.

L’impegno di Leitner continua, ora, verso un futuro di trasparenza, sicurezza e responsabilità, in memoria delle vittime e per il bene della comunità.