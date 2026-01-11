Sequestrata la Torre Rossa: ombre sull’eccellenza di Sestriere

Un’ombra di incertezza grava ora sull’immagine di Sestriere, rinomata località alpina sinonimo di eccellenza e tradizione sportiva.

La Questura di Torino ha disposto il sequestro preventivo della Torre Rossa, un edificio storico e alberghiero di rilevanza significativa per il territorio, gestito dalla catena Aurum Hotels.

La misura, drastica ma necessaria, è stata adottata a seguito di accertate irregolarità relative alla sicurezza degli ospiti e alla conformità degli impianti.

La Torre Rossa, situata in Piazza Agnelli, non è un semplice hotel; rappresenta un tassello fondamentale della storia industriale e architettonica della valle.

Costruita nei primi anni Trenta, su impulso del Senatore Giovanni Agnelli, figura chiave dell’industria italiana e fondatore della Fiat, l’edificio testimonia un’epoca di sviluppo e ambizioni.

Il progetto, affidato all’ingegnere Vittorio Bonadè Bottino, riflette l’estetica razionalista tipica del periodo, integrando l’architettura con il contesto montano circostante.

Le ottanta camere offerte agli ospiti, che beneficiano di un comodo accesso diretto alle piste da sci, hanno sempre rappresentato un punto di riferimento per gli amanti della montagna e dello sport.

L’intervento della Questura, sebbene temporaneo, solleva interrogativi importanti sul rispetto delle normative di sicurezza in strutture ricettive di tale importanza.

I controlli effettuati dai Vigili del Fuoco hanno evidenziato criticità relative agli impianti antincendio, non conformi alle disposizioni vigenti.

La decisione di disporre il sequestro, formalizzata con un avviso affisso all’ingresso, ha comportato un immediato trasferimento degli ospiti presso la vicina Torre Bianca Duchi d’Aosta, con la conseguente sospensione temporanea dei servizi di reception presso la struttura principale.

Questo episodio, al di là delle immediate conseguenze per gli ospiti e per l’attività ricettiva, sottolinea l’importanza di una costante vigilanza e di un’attenta manutenzione degli impianti, soprattutto in contesti a rischio come quelli montani.

Il sequestro della Torre Rossa, simbolo di un’epoca e di un territorio, si configura come un campanello d’allarme per l’intero settore turistico alpino, esortando a una maggiore responsabilità e a un’attenzione scrupolosa per la sicurezza dei visitatori.

La vicenda pone, inoltre, interrogativi sulla gestione e sulla conservazione di un patrimonio architettonico e culturale di pregio, testimonianza di un’identità locale radicata nella storia e nello sviluppo economico della regione.

La riapertura della Torre Rossa dipenderà ora dalla risoluzione delle problematiche riscontrate e dalla verifica della piena conformità agli standard di sicurezza richiesti.