Sequestro a Torino: arrestato latitante, indagini in corso

A Torino, si è concretizzata una nuova tappa nell’inchiesta relativa al drammatico sequestro di un minorenne, culminata con l’arresto di un uomo di 49 anni, destinatario di una custodia cautelare in carcere.

L’operazione, orchestrata dalla squadra mobile sotto la guida del dirigente Davide Corazzini e coordinata dalla Procura, fa seguito a una serie di precedenti indagini che avevano già portato all’applicazione di misure restrittive nei confronti di quattro individui, tre dei quali in detenzione carceraria e uno sottoposto a sorveglianza elettronicamente monitorata, con divieto di avvicinamento alla vittima.

Il 49enne, precedentemente latitante, era sfuggito alle prime fasi dell’indagine, rendendosi irreperibile.

La vicenda, profondamente inquietante, si radica in una spirale di violenza e vendetta nata dalle ceneri di un conflitto notturno all’interno di un locale notturno torinese.

Al centro del turbine, un diciottenne, il cui diverbio con la vittima, un ragazzo di 17 anni, ha innescato una sequenza di eventi che ha coinvolto familiari e conoscenti.

La lite, lungi dall’esaurirsi con la discussione, ha catalizzato un’escalation di violenza che ha portato all’organizzazione di una spedizione punitiva, una sorta di sommaria giustizia privata.

Il gruppo, animato da un intento chiaramente intimidatorio, ha brutalmente aggredito il giovane con percosse e intimidazioni, costringendolo a essere caricato, con gesto denigratorio e umiliante, nel bagagliaio di un veicolo sportivo (SUV).

La prigionia forzata, durata circa mezz’ora, è stata poi seguita dal rilascio del ragazzo nel quartiere Barriera di Milano, accompagnato da minacce esplicite volte a dissuaderlo dal denunciare l’accaduto.

Il minore, sconvolto e ferito, ha infine richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, venendo soccorso e trasportato in ospedale per le cure necessarie.

Le complesse indagini, condotte con meticolosa attenzione ai dettagli e supportate da una ricca raccolta di elementi probatori, hanno consentito di rintracciare il 49enne in un alloggio di breve termine situato nel quartiere Lucento, utilizzato come struttura ricettiva.

La localizzazione è frutto di un’attività di appostamento e pedinamento.

Parallelamente, la Procura ha delegato ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione i contorni della rete di complici e sostenitori che hanno favorito la fuga dell’uomo.

Un terzo individuo è attualmente indagato per favoreggiamento personale, sottolineando come la gravità del gesto non si limiti ai diretti esecutori della violenza, ma si estenda a coloro che ne hanno reso possibile la perpetrazione.

L’inchiesta mira a ricostruire il quadro completo di dinamiche e responsabilità, al fine di assicurare alla giustizia tutti i coinvolti e di garantire la tutela della vittima, in un contesto di profonda vulnerabilità emotiva e psicologica.