Sestriere: Sospesa la discoteca Tabata, gravi irregolarità

A Sestriere, cuore pulsante del turismo alpino torinese, un’ombra si addensa sulla rinomata discoteca Tabata, epicentro di divertimento e movida locale.

Un provvedimento drastico, la sospensione per sette giorni della licenza per pubbliche feste da ballo, è stato imposto dal Questore di Torino, a seguito di una spirale di criticità che hanno messo a serio rischio l’incolumità degli avventori e denotato una pericolosa mancanza di controllo da parte della struttura.

Le motivazioni alla base di questa decisione non sono riconducibili a un singolo evento, ma a una concatenazione di gravi violazioni che si sono manifestate nel corso delle ultime settimane, culminate in episodi allarmanti.

Il 30 dicembre, durante la notte di Capodanno, il locale, ufficialmente autorizzato ad ospitare un numero massimo di 775 persone, ha visto varcare la soglia di ben 1.142 individui.

Un sovraffollamento spaventoso, documentato dall’utilizzo di un sistema di conteggio presidiato da personale di sicurezza, che ha trasformato il locale in un ambiente congestionato e potenzialmente pericoloso.

Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio, segnato da un precedente episodio di grave violenza.

La vigilia di Natale, infatti, una furiosa lite, che ha coinvolto decine di clienti, si è scatenata sia all’interno che all’esterno del locale.

L’escalation ha visto l’utilizzo di oggetti contundenti, estrapolati dal bar, e, drammaticamente, l’utilizzo di un’arma da taglio, che ha causato lesioni alla schiena di due uomini, con prognosi rispettivamente di dieci e quattordici giorni.

Le preoccupazioni non si sono limitate al sovraffollamento e alla violenza.

Un successivo sopralluogo congiunto, condotto undici giorni dopo, da parte dei vigili del fuoco, ha evidenziato gravi carenze in materia di prevenzione incendi.

L’assenza di controlli sull’efficienza degli impianti antincendio e la mancanza di personale adeguatamente formato per la gestione di emergenze e l’evacuazione si sono configurate come violazioni significative che compromettono la sicurezza delle persone.

La sospensione dell’attività del Tabata non costituisce un fatto isolato nel contesto di Sestriere.

Recentemente, l’hotel ‘La Torre Rossa’, un’altra struttura di riferimento per il turismo locale, è stato oggetto di un simile provvedimento, legato anch’esso a problematiche di sicurezza.

Questo susseguirsi di eventi solleva interrogativi profondi sulla capacità di controllo e gestione della sicurezza nelle strutture ricettive e di intrattenimento di una località turistica di primaria importanza, sottolineando la necessità di un’azione correttiva e di una revisione delle procedure per garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti i visitatori.

L’episodio evidenzia, inoltre, la cruciale importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e le proprietà delle strutture, per prevenire situazioni di pericolo e tutelare la sicurezza pubblica.