Settimo Torinese: 15.000 euro per la ricerca sul cancro

Una vibrante manifestazione di impegno civico e filantropico segna l’avvio di una nuova iniziativa a Settimo Torinese, promossa dalla locale delegazione della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. L’obiettivo ambizioso è raccogliere 15.000 euro nel corso del prossimo anno, risorse destinate a sostenere il progetto “For-Gale Prevention” presso l’Istituto di Candiolo Irccs, un polo di eccellenza nella lotta contro il cancro. L’evento inaugurale, “Insieme per la Ricerca”, ospitato presso il rinomato ristorante L’Ultimo Borgo all’interno del Golf Club di Settimo, simboleggia un legame tra territorio, imprenditoria e ricerca scientifica.Questa iniziativa si radica in un precedente successo del 2022, quando la comunità settimese, animata da un profondo senso di responsabilità sociale, raccolse fondi per l’acquisto di un sequenziatore di RNA/DNA. Questo strumento cruciale, ora operativo presso l’Anatomia Patologica dell’Istituto di Candiolo, consente ai ricercatori di identificare anomalie genetiche nei tessuti tumorali, aprendo nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche. Il nuovo progetto “For-Gale Prevention” rappresenta un’evoluzione strategica: mira allo sviluppo di due formulazioni galeniche innovative, concepite per alleviare gli effetti collaterali debilitanti che i pazienti oncologici affrontano durante i trattamenti di chemioterapia e radioterapia. Si tratta di un intervento diretto a migliorare la qualità di vita dei pazienti, un aspetto spesso trascurato ma fondamentale nel percorso di cura.Carmen Vizzari, coordinatrice delle attività della delegazione, sottolinea l’importanza vitale della ricerca oncologica come chiave per sconfiggere una malattia che continua a rappresentare una sfida globale. L’entusiasmo e la partecipazione attiva della comunità locale dimostrano una crescente consapevolezza dell’impatto che la filantropia può avere sulla scienza e sulla salute pubblica.Gianmarco Sala, direttore generale della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, esprime profonda gratitudine per il costante e generoso supporto del territorio settimese. Questo sostegno è il motore trainante per le oltre 800 persone che, con dedizione e competenza, lavorano quotidianamente all’Istituto di Candiolo. La reputazione internazionale di Candiolo come centro di eccellenza nella cura e nella ricerca sul cancro è in gran parte merito del contributo attivo di cittadini, imprese, enti e istituzioni, come la delegazione di Settimo Torinese, nata nel 2022 e fin da subito caratterizzata da un vivo senso di appartenenza e un forte desiderio di fare la differenza. L’impegno di Settimo Torinese non è solo un atto di beneficenza, ma un investimento nel futuro della ricerca oncologica e nel benessere della società.