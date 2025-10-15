Sfruttamento lavoratori: indagine shock su cantieri edili.

Un’indagine complessa e ramificata, innescata da un tragico incidente sul lavoro, ha portato alla luce una presunta rete di sfruttamento di lavoratori stranieri in diversi cantieri edili pubblici del nord e del centro Italia.

La Procura di Biella, supportata dalla Guardia di Finanza, ha disposto un’operazione di ampia portata, culminata con perquisizioni mirate a imprese, abitazioni e siti di lavoro in Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Campania, Basilicata e Calabria.

L’inchiesta, originariamente focalizzata su un incidente avvenuto in un cantiere alla diga dell’Ingagna di Mongrando, nel Biellese, ha rivelato uno scenario allarmante di pratiche illegali che coinvolgono presumibilmente un gruppo di cinque persone, accusate di sfruttamento del lavoro, lesioni colpose aggravate dalla sistematica violazione delle normative sulla sicurezza e utilizzo di subappalti irregolari.

L’incidente in sé, la scintilla che ha acceso le indagini, ha evidenziato la precarietà e la mancanza di adeguate misure di sicurezza in cui versavano i lavoratori impiegati.

La gravità dell’evento ha spinto le autorità a scavare più a fondo, scoprendo un modello di sfruttamento radicato che coinvolgeva lavoratori, spesso migranti, sottoposti a condizioni di lavoro disumane, retribuiti al di sotto delle tariffe contrattuali e privi delle protezioni previste dalla legge.

Le perquisizioni, eseguite da una sessantina di militari della Guardia di Finanza, hanno portato alla confisca di documenti contabili, contratti di lavoro e materiale informatico, che ora sono oggetto di analisi per ricostruire l’intera filiera dello sfruttamento.

L’indagine mira a stabilire non solo le responsabilità dirette di chi presumibilmente gestiva il caporalato, ma anche a identificare i committenti finali, ovvero le imprese pubbliche che avrebbero beneficiato di costi del lavoro artificialmente ridotti grazie all’impiego di manodopera irregolare.

Questo caso solleva interrogativi cruciali sulla vigilanza e il controllo delle attività edilizie pubbliche, nonché sulla necessità di rafforzare i meccanismi di tutela dei lavoratori stranieri, spesso particolarmente vulnerabili allo sfruttamento.

L’operazione, pur rappresentando un passo avanti nella lotta al caporalato, evidenzia un problema strutturale che richiede un approccio multidisciplinare, coinvolgendo istituzioni, sindacati, associazioni e imprese, per garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure per tutti.

L’indagine si preannuncia lunga e complessa, con la prospettiva di ulteriori sviluppi e di un’analisi approfondita delle dinamiche che hanno portato a questa situazione di illegalità e sfruttamento.