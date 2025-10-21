Sgombero a Le Torri: ripristinata la legalità a Torino

Questa mattina, nel complesso residenziale Le Torri, sito in corso Grosseto 373 a Torino, si è conclusa un’operazione di ripristino della legalità particolarmente sentita dalla comunità locale.

L’intervento, coordinato dalla Prefettura di Torino nell’ambito di un protocollo interistituzionale volto a contrastare le occupazioni abusive di immobili, ha portato allo sgombero di un alloggio occupato irregolarmente a partire dalla fine del 2020.

L’azione, che ha visto un’ampia collaborazione tra diverse forze e agenzie dello Stato, ha coinvolto agenti di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale, operatori dei servizi sociali e tecnici dell’Agenzia Territoriale per la Casa (ATC).

L’approccio integrato riflette la crescente consapevolezza della complessità del fenomeno delle occupazioni abusive, che trascende la semplice problematica di ordine pubblico per intrecciarsi con questioni sociali, economiche e abitative.

Gli occupanti, pur ricevendo un’offerta di soluzioni abitative alternative proposte dai servizi sociali, hanno declinato l’offerta, preferendo lasciare l’immobile.

Il ripristino della situazione preesistente all’occupazione ha immediatamente seguito lo sgombero, con i tecnici ATC che hanno provveduto a garantire la sicurezza dell’alloggio attraverso l’installazione di sistemi antintrusione e la rimozione delle connessioni abusive alla rete elettrica.

In collaborazione con la Polizia Locale, sono stati inoltre rimossi veicoli abbandonati (sei motocicli) e ingenti quantitativi di beni abbandonati in aree comuni, liberando spazi vitali per la residenza legale.

L’importanza di questa operazione risiede nella sua capacità di rispondere a una prolungata richiesta di intervento da parte della comunità delle Torri, un quartiere segnato da problematiche di degrado e da un senso di insicurezza alimentato dalla persistenza di situazioni irregolari.

L’assessore regionale alla Casa, Maurizio Marrone, e il presidente dell’ATC, Maurizio Pedrini, presenti sul campo, hanno sottolineato come questo evento segna un passo avanti verso il ripristino della legalità e la tutela del diritto alla casa per i residenti legali.

Si tratta di un intervento che non solo mira a rimuovere un’occupazione abusiva, ma anche a riaffermare il valore del rispetto delle regole e a promuovere un ambiente di convivenza civile e sostenibile.

L’evento evidenzia la necessità di un approccio sistemico e coordinato per affrontare le problematiche abitative e di degrado urbano, coinvolgendo attivamente tutte le istituzioni e le parti interessate.

Il caso delle Torri rappresenta un esempio emblematico di come la riqualificazione urbana passi anche attraverso il ripristino della legalità e la tutela del diritto alla casa per chi ne ha diritto, nel rispetto delle normative vigenti e dei diritti di tutti.