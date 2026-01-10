Un’immersione inedita nella Sacra Sindone: Papa Leone XIV e la Rivoluzione Digitale del Sacro Immagine.

Nel cuore del Palazzo Apostolico, un evento senza precedenti ha segnato una nuova era per la comprensione e l’esperienza della Sindone di Torino.

Sua Santità Papa Leone XIV è stato il primo a immergersi in “Avvolti”, un’innovativa piattaforma digitale che offre una lettura multisensoriale dell’immagine sindonica, presentatogli dal Custode pontificio del Telo, Sua Eminenza il Cardinale Roberto Repole, Arcivescovo di Torino.

Questo momento, carico di significato spirituale e culturale, apre le porte a un accesso globale e personalizzato a un simbolo di fede e mistero.

“Avvolti” non è semplicemente una digitalizzazione dell’immagine.

Si tratta di un’esperienza complessa, pensata per trascendere i confini geografici e le barriere linguistiche, rendendo la Sindone accessibile a un pubblico vastissimo.

Attraverso il sito web www.avvolti.

org e il portale ufficiale www.sindone.

org, chiunque, ovunque nel mondo, potrà connettersi con un dispositivo mobile, tablet o computer e intraprendere un viaggio virtuale all’interno dell’immagine.

La piattaforma offre una profondità di dettaglio inaudita.

Gli utenti possono ingrandire sezioni specifiche del telo, esplorando le intricate pieghe e le tracce che ne costituiscono l’enigmatico tessuto.

Questa esplorazione visiva è arricchita da un contesto informativo completo: approfondimenti scientifici, analisi storico-artistiche e, soprattutto, collegamenti diretti ai brani evangelici che narrano la Passione di Gesù.

Si tratta di un dialogo tra scienza e fede, tra osservazione e contemplazione, che mira a stimolare la riflessione e la comprensione a diversi livelli.

La Curia torinese sottolinea come questo strumento sia concepito per avvicinare il grande pubblico, e non solo gli esperti, all’immagine sindonica e al suo profondo significato spirituale.

L’obiettivo non è fornire risposte definitive, ma piuttosto stimolare un percorso di scoperta personale, guidato dalla curiosità e dal rispetto per la complessità del fenomeno.

La creazione di un prodotto accessibile a tutti riflette l’intenzione di superare la percezione della Sindone come oggetto di studio elitario, aprendola a un’esperienza comunitaria e condivisa.

“Avvolti” si inserisce nel più ampio progetto diocesano preparatorio al Giubileo del 2025, un’iniziativa volta a rinnovare il legame della comunità torinese con la Sindone e a valorizzarne il patrimonio culturale e spirituale.

La precedente installazione della “Tenda di Avvolti” in Piazza Castello, che ha accolto oltre trenta mila visitatori provenienti da settanta-nove Paesi, ha dimostrato la forte risonanza emotiva e culturale che il telo continua ad avere.

Questa esperienza digitale globale rappresenta un’evoluzione naturale di questo percorso, aprendo nuove prospettive di dialogo e comprensione per le generazioni future.

Più che una semplice presentazione digitale, “Avvolti” è un invito a contemplare il mistero, a interrogarsi sul significato ultimo della fede e della sofferenza, e a riscoprire la ricchezza di un’eredità millenaria che continua a ispirare e commuovere il mondo.