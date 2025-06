Sistema Sanitario Piemonte: Città della Salute chiede di costituirsi parte civile

L’aula di giustizia torinese si è aperta ad un’udienza preliminare densa di implicazioni per il sistema sanitario piemontese. La Città della Salute, fulcro del nuovo polo ospedaliero regionale, insieme alla Regione Piemonte e all’associazione sindacale Anaao Assomed, ha formalmente richiesto di costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario che coinvolge l’ex management dell’Azienda Ospedaliera. La richiesta, depositata in sede di udienza preliminare, testimonia un impegno a tutelare la collettività e a perseguire la responsabilizzazione per eventuali irregolarità gestionali.L’indagine, che ha dato inizio a questo contenzioso, si concentra su presunte anomalie amministrative e finanziarie risalenti a un periodo antecedente alla riorganizzazione del sistema sanitario regionale e all’attuale governance. Il numero di persone coinvolte è significativo: sedici imputati si trovano ad affrontare accuse relative a presunte condotte illecite, con un’ombra che si proietta su un’epoca in cui la gestione dell’azienda ospedaliera era affidata a figure di spicco del panorama sanitario locale. Tra questi, spicca la figura dell’ex direttore sanitario, Giovanni La Valle, la cui leadership è ora oggetto di scrutinio da parte dell’autorità giudiziaria.La richiesta di costituzione di parte civile, avanzata da Città della Salute, Regione e Anaao Assomed, mira a ottenere il riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla collettività a causa delle presunte irregolarità. Si tratta di un atto giuridico che consente alle parti richiedenti di partecipare attivamente al processo, presentando prove, interrogando testimoni e sostenendo le proprie ragioni dinanzi al giudice. La presenza di Città della Salute, in particolare, sottolinea la volontà di salvaguardare l’immagine e la funzionalità del nuovo polo ospedaliero, fortemente voluto dalla Regione.La decisione sull’ammissibilità delle richieste di costituzione di parte civile non è immediatamente attesa. Il giudice preliminare (GUP), in una successiva udienza fissata per il 16 giugno, dovrà prima raccogliere e valutare le osservazioni e le controdeduzioni presentate dalle difese degli imputati. Questo passaggio è cruciale per determinare se le parti richiedenti possiedano la legittimazione ad agire e se la loro presenza nel processo possa effettivamente contribuire alla ricerca della verità e alla tutela degli interessi collettivi. La decisione del GUP avrà un impatto significativo sull’andamento del processo e sulla possibilità per le parti civili di partecipare attivamente all’accertamento delle responsabilità e alla quantificazione dei danni. Il caso solleva questioni complesse riguardanti la governance delle aziende sanitarie, la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche e la responsabilità dei dirigenti nel garantire il corretto funzionamento del sistema sanitario regionale.