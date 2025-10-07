Smantellata rete di narcotraffico: arrestato con la famiglia.

Nel corso di un’operazione antiterrorismo finalizzata a contrastare il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha intercettato e neutralizzato un tentativo di contrabbando di ingenti quantità di eroina.

L’intervento, avvenuto presso il casello autostradale di Melegnano, ha visto la Squadra Mobile di Milano sviluppare e portare a compimento un’indagine complessa, culminata nell’arresto di un cittadino albanese di 40 anni, residente nella provincia di Torino.

L’operazione, che ha richiesto un’attenta pianificazione e un’efficace coordinazione tra diverse unità operative, ha permesso di individuare un veicolo sospetto, un SUV di grandi dimensioni, diretto verso il sud Italia.

Il carico illecito, pari a dieci chilogrammi di eroina, era stato abilmente occultato, sfruttando l’ingegnoso nascondiglio sotto un seggiolino per bambini, una tecnica volta a eludere i controlli di routine.

La famiglia, composta dal soggetto arrestato, dalla moglie e dai due figli minori, stava viaggiando a bordo del veicolo, aggiungendo una dimensione particolarmente delicata alla situazione, che ha richiesto un’immediata attenzione alla tutela dei minori coinvolti.

L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato, e il tribunale di Lodi ha convalidato la custodia cautelare in carcere, riconoscendo la gravità dei fatti e la necessità di assicurare il responsabile alla giustizia.

Le indagini, tuttavia, non si sono fermate all’arresto.

Un approfondito controllo dell’abitazione del soggetto, condotto con la massima accuratezza e discrezione, ha portato al rinvenimento di ulteriori tre chilogrammi di eroina, confermando l’organizzazione e la portata del traffico illecito a cui l’uomo era collegato.

Il ritrovamento sottolinea la necessità di un approccio proattivo e di un continuo aggiornamento delle tecniche investigative per contrastare efficacemente le organizzazioni criminali specializzate nel traffico di droga, che spesso sfruttano il trasporto di famiglie per nascondere le loro attività e rendere più difficoltose le operazioni di contrasto.

L’operazione rappresenta un successo significativo nella lotta alla criminalità organizzata e un duro colpo per i trafficanti di droga, contribuendo a proteggere la salute pubblica e a tutelare il territorio italiano.