Smascherata a Torino rete di spacciatori: arresti e sequestri

Un’operazione congiunta e pluridisciplinare della squadra mobile di Torino, culminata in una serie di arresti e sequestri, ha inferto un duro colpo alla rete di distribuzione di sostanze stupefacenti operante nella città e nell’area metropolitana.

Le attività, protrattesi per diversi giorni alla fine di ottobre, hanno portato alla luce una struttura complessa, caratterizzata da ruoli specializzati e modalità operative raffinate, volta a distribuire un ampio ventaglio di droghe sintetiche e naturali.

L’indagine, avviata a seguito di un’attenta analisi del flusso di informazioni e di un monitoraggio capillare del territorio, ha inizialmente portato all’arresto di un giovane torinese di 25 anni a Mirafiori.

La perquisizione domiciliare, condotta dalla sezione Falchi, ha rivelato un laboratorio di natura casalinga, con evidenti tracce di manipolazione di sostanze chimiche.

La presenza di cristalli di metanfetamina e quantità di Mdma nascosti in un pentolino e in buste di cellophane suggerisce una preparazione di stupefacenti destinata sia al consumo personale che alla successiva rivendita.

Il focus dell’indagine si è poi spostato a Pinerolo, dove è stata arrestata una donna di 25 anni, ritenuta figura chiave nella gestione di un vero e proprio magazzino di stupefacenti.

Il sequestro effettuato presso la sua abitazione ha svelato una quantità impressionante di ketamina – ben 17 chilogrammi – unitamente a 200 pasticche di ecstasy, una modesta quantità di eroina e tutto il necessario per il confezionamento e la pesatura delle sostanze.

La presenza di bilancini di precisione indica un’attività organizzata e professionale, volta a confezionare dosi pronte per la vendita al dettaglio.

Il complesso dell’indagine ha esteso la sua portata fino a Torino, dove un camper utilizzato dalla donna è stato perquisito, rinvenendo ulteriori quantità di ketamina, Mdma e metanfetamina.

Questa scoperta conferma l’uso di mezzi di trasporto per lo stoccaggio e la distribuzione delle sostanze, rendendo più difficile il controllo e il tracciamento delle attività illecite.

L’ultima fase dell’operazione ha portato all’arresto di un uomo di 58 anni a Moncalieri, trovato in possesso di dosi di cocaina abilmente nascoste all’interno di un pacco di fazzoletti.

Il successivo controllo della sua abitazione e di un garage adiacente ha permesso di sequestrare ulteriori quantità di cocaina, hashish e marijuana, accrescendo il quadro di un’organizzazione ramificata e poliedrica.

L’operazione, che ha portato al sequestro di circa venti chilogrammi di stupefacenti, sottolinea la crescente sofisticazione delle reti di distribuzione di droga e la necessità di un approccio investigativo sempre più coordinato e specializzato, capace di intercettare e smantellare le complesse strutture criminali che operano nel territorio, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini.

L’analisi delle connessioni tra i soggetti arrestati e il tracciamento dei flussi finanziari rappresentano ora le priorità delle indagini successive.