Smascherato a Moncalieri: Scoperto traffico di droga in appartamento.

Un’attività di osservazione discreta, culminata in un intervento mirato da parte dei Carabinieri di Moncalieri, ha portato alla luce una sofisticata operazione di spaccio in un appartamento della città.

La dinamica, innescata dall’osservazione di un’agitata messe di giovani che scambiavano oggetti di valore in maniera sospetta, ha permesso di individuare un focolaio di traffico stupefacenti con caratteristiche di particolare gravità.

All’interno dell’abitazione, condivisa da un uomo di ventidue anni, il fratello minore diciottenne e la loro madre, è stata rinvenuta una quantità ingente di sostanze illecite: due chilogrammi di hashish, organizzati in venti panetti pronti per la distribuzione, un chilogrammo di marijuana, in parte già confezionata in buste ermetiche adatte a preservare la freschezza e la potenza del prodotto, e cinquanta grammi di cocaina, abilmente occultati all’interno di una scatola apparentemente innocua contenente auricolari.

La precisione nell’organizzazione e la cura nell’occultamento suggeriscono un’attività consolidata e ben strutturata.

La droga era distribuita strategicamente all’interno dell’abitazione, con porzioni significative nascoste nella camera da letto della madre, evidenziando forse un tentativo di proteggere la merce, e in prossimità della cucina, area di movimento frequente e apparentemente sicura.

Il sequestro di 1.200 euro in contanti, somma presumibilmente derivante dall’attività di spaccio, rafforza l’ipotesi di un’organizzazione criminale in grado di generare introiti considerevoli.

La Procura della Repubblica ha disposto l’arresto di tutti e tre gli occupanti dell’appartamento.

Dopo la convalida degli arresti, la madre è stata rilasciata, mentre i due figli, riconoscendo pienamente la responsabilità delle loro azioni, sono stati collocati agli arresti domiciliari, una misura restrittiva che mira a tutelare la comunità e a garantire i presupposti per ulteriori accertamenti.

L’episodio solleva interrogativi sulla complessità delle dinamiche criminali che si annidano anche in contesti apparentemente ordinari e sulla necessità di un approccio multidisciplinare per contrastare efficacemente il fenomeno del traffico di stupefacenti.

L’indagine, ora in corso, mira a ricostruire completamente la filiera di approvvigionamento e a individuare eventuali complici coinvolti nell’operazione.