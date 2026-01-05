Soccorso Alpino: Donna Ferita all’Alpe Devero, Intervento Notturno

Nel cuore della notte, quando l’oscurità avvolge il territorio alpino e la temperatura crolla vertiginosamente, un team di soccorritori del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), in particolare della stazione di Baceno, si è mobilitato per rispondere a una richiesta d’intervento urgente.

La chiamata, giunta poco prima delle 23:00, segnalava una donna in difficoltà all’alpe Devero, un’area particolarmente impervia e vulnerabile agli agenti atmosferici, situata nella suggestiva zona del Vallaro, nel Verbano-Cusio-Ossola.

La donna, una 57enne proveniente da Tradate, in provincia di Varese, si trovava ad affrontare una situazione critica a causa di una caduta rovinosa.

La superficie ghiacciata, tipica di questo periodo dell’anno in alta quota, si era rivelata insidiosa, provocando una frattura alla caviglia.

Un evento traumatico che, in un ambiente così remoto e inaccessibile, poteva avere conseguenze serie.

L’intervento del soccorso alpino, immediatamente attivato, ha richiesto una risposta rapida e precisa.

La squadra, composta da professionisti esperti nella gestione di emergenze in ambiente montano, si è diretta verso l’alpe Devero, consapevole delle sfide poste dal terreno accidentato e dalla scarsa visibilità.

La loro preparazione, frutto di anni di addestramento e conoscenza approfondita del territorio, è fondamentale per affrontare situazioni delicate come questa.

Le operazioni di soccorso sono state complesse, richiedendo l’utilizzo di tecniche specifiche per la stabilizzazione della vittima e la sua immobilizzazione.

Ogni movimento è stato attentamente pianificato per minimizzare il rischio di ulteriori lesioni.

La collaborazione tra i soccorritori è stata cruciale, ognuno svolgendo il proprio ruolo con precisione ed efficienza.

Dopo circa un’ora e mezza di lavoro intenso, la donna è stata finalmente consegnata alle cure del personale sanitario a bordo di un’ambulanza, pronta per essere trasportata in un centro medico specializzato.

L’intervento dimostra l’importanza vitale del CNSAS, un’organizzazione di volontari altamente qualificati che garantisce la sicurezza di chi frequenta le montagne, offrendo un servizio essenziale in contesti spesso ostili e imprevedibili.

L’episodio sottolinea, inoltre, l’importanza della prudenza e della preparazione quando ci si avventura in ambienti alpini, ricordando che le condizioni meteorologiche possono mutare rapidamente, rendendo anche percorsi apparentemente semplici, estremamente pericolosi.