Soccorso Alpino in Notte: Uomo e Cane Salvati sul Gragliasco

Nel cuore del Biellese, la severa maestosità del Monte Gragliasco ha messo a dura prova la capacità di risposta dei soccorsi alpini, richiedendo un intervento complesso e tecnicamente impegnativo per riportare in sicurezza un escursionista e il suo fedele compagno canino.

L’emergenza, sviluppatasi lungo una cresta impervia e di difficile accesso a piedi, ha reso imprescindibile l’attivazione del servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, operante in modalità notturna – una circostanza che testimonia la criticità della situazione e la necessità di agire con la massima tempestività.

La scelta di un intervento aereo notturno non è stata casuale, ma una valutazione strategica dettata dalla conformazione del territorio, un mosaico di rocce scoscese e declivi pronunciati che avrebbero reso un tentativo di recupero terrestre estremamente rischioso e dispendioso in termini di tempo.

L’elicottero, decollato dalla base ospedaliera di Biella, ha inizialmente condotto una ricognizione aerea dettagliata, un’operazione cruciale per valutare le condizioni ambientali, individuare con precisione la posizione dell’escursionista e preparare il terreno per le successive fasi del salvataggio.

La complessa manovra di soccorso si è poi concretizzata con lo sbarco di un tecnico del soccorso alpino, calato a terra tramite verricello.

Questa tecnica, che richiede estrema precisione e coordinazione, ha permesso all’operatore di raggiungere l’escursionista e stabilizzare la situazione in attesa del recupero aereo.

L’impiego del verricello sottolinea la competenza e la preparazione del personale di soccorso, capace di affrontare scenari complessi e operare in condizioni di scarsa visibilità e su terreni impervi.

Una volta garantita la sicurezza dell’uomo e del cane, entrambi sono stati imbarcati a bordo dell’elicottero, nuovamente tramite verricello, per il trasferimento in sicurezza verso la valle.

L’intervento, orchestrato con efficacia e professionalità, ha permesso di evitare ulteriori rischi e di ridurre al minimo i tempi di permanenza dell’escursionista in condizioni potenzialmente pericolose.

La valutazione medica successiva ha evidenziato una lieve ipotermia, un sintomo prevedibile considerando le temperature notturne in alta montagna e le condizioni meteorologiche avverse.

La presenza sul posto di squadre locali del soccorso alpino e dei vigili del fuoco ha garantito un supporto logistico fondamentale e un’ulteriore rete di sicurezza per tutte le operazioni.

Questo intervento, oltre a dimostrare l’efficacia del sistema di soccorso piemontese, rappresenta un monito sull’importanza della prudenza e della preparazione quando si affrontano le sfide poste dall’ambiente montano.