Soccorso Alpino in Val Borbera: Recuperati due escursionisti smarriti

Nella suggestiva cornice della Val Borbera, nell’Alessandrino, una complessa operazione di soccorso ha visto impegnati ieri sera i professionisti del soccorso alpino e speleologico piemontese, in sinergia con il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte.

L’evento, innescato da una richiesta di intervento tardiva, ha riguardato due giovani escursionisti, uno dei quali minorenne, coinvolti in un episodio di smarrimento durante l’affrontare del percorso escursionistico noto come “Il Cammino dei Briganti”.

La difficoltà del terreno, l’imminenza della notte e la natura impervia della zona, caratterizzata da pareti rocciose e pendii ripidi, hanno reso necessaria l’attivazione del servizio di elisoccorso in assetto notturno.

L’intervento, condotto in condizioni di scarsa visibilità, ha visto l’impiego di due esperti soccorritori alpini, calati dall’elicottero tramite verricello per raggiungere i ragazzi.

Le dinamiche dell’incidente suggeriscono una combinazione di fattori: la perdita del sentiero, probabilmente dovuta alla progressiva oscurità, unita a un terreno instabile che ha causato alcune cadute e scivolate.

La posizione dei ragazzi, situata in una zona particolarmente esposta e a rischio, vicino alla Costa Merlassina, amplificava la delicatezza dell’operazione.

La valutazione iniziale, effettuata dai soccorritori a terra, ha permesso di stabilire un protocollo di intervento mirato alla massima sicurezza dei due giovani.

L’impiego del verricello si è rivelato cruciale per superare le difficoltà orografiche e raggiungere i ragazzi in tempi rapidi, minimizzando i rischi ulteriori.

Una volta raggiunti e messi in sicurezza, i due escursionisti sono stati recuperati a bordo dell’elicottero, per essere trasportati in un centro ospedaliero.

La loro condizione, giudicata stabile, ha permesso di classificare l’intervento in “codice verde”, indicando una priorità di intervento non critica.

L’episodio sottolinea l’importanza di una pianificazione accurata delle escursioni in montagna, dell’equipaggiamento adeguato e della consapevolezza dei propri limiti, soprattutto quando si affrontano percorsi impegnativi come “Il Cammino dei Briganti”.