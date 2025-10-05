Soccorso Alpino in Valle Cervo: Salvataggio in Corda Doppia

Nel cuore della Valle Cervo, incastonata nel paesaggio biellese, una complessa operazione di soccorso si è conclusa nelle prime ore del mattino, mettendo in luce la fragilità umana di fronte alla potenza della natura e l’efficienza delle squadre specializzate.

Due escursionisti, impegnati nel percorso di ascesa del Monte Bo, si sono trovati in difficoltà, innescando una catena di eventi che hanno richiesto l’intervento coordinato di diverse componenti del soccorso alpino e aereo.

La situazione, sviluppatasi in un contesto ambientale caratterizzato da temperature in rapido calo notturno, ha visto uno dei due escursionisti manifestare i primi sintomi di ipotermia, una condizione insidiosa che compromette la capacità dell’organismo di regolare la temperatura corporea.

L’emergenza è stata segnalata ieri sera, innescando la mobilitazione dei volontari del Soccorso alpino della Valle Cervo e dei vigili del fuoco di Biella, i quali si sono prontamente diretti verso la zona di difficoltà.

L’intervento dell’elisoccorso, inizialmente richiesto con l’ausilio della base di Torino, si è rivelato impossibile a causa della persistente presenza di nebbia, che ha imposto il fermo dell’aeromobile presso l’ospedale di Biella, in attesa di condizioni meteorologiche più favorevoli.

La squadra di soccorso a terra, operando in condizioni di scarsa visibilità e dislivello, ha impiegato diverse ore per raggiungere i due escursionisti, trovandoli in stato di difficoltà, uno dei quali era ormai immobile a causa della gravità della condizione ipotermica.

Prioritaria è stata la stabilizzazione delle condizioni dell’uomo colpito dall’ipotermia, con procedure di riscaldamento di emergenza e successive operazioni di assistenza medica sul posto.

Successivamente, è intervenuta la squadra del Soccorso Alpino Valdostano, dotata di un elicottero specializzato e personale altamente qualificato.

Grazie all’impiego del verricello, una tecnica di recupero in corda doppia che consente l’accesso a zone impervie, l’escursionista è stato sollevato e trasportato in sicurezza all’ospedale di Aosta, dove ha ricevuto le cure necessarie.

Il secondo escursionista, in condizioni più stabili, è stato accompagnato a Piedicavallo dal Soccorso alpino, completando così un intervento complesso e delicato, che ha evidenziato l’importanza della preparazione, della coordinazione e della tecnologia nel garantire la sicurezza di chi affronta le sfide dell’ambiente montano.

L’episodio sottolinea, inoltre, la necessità di una costante attenzione alle condizioni meteorologiche e di una pianificazione accurata delle escursioni, anche per i percorsi apparentemente più semplici.