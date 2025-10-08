Stalking a Torino: un caso di passione, figli e confini incerti

Un caso di presunto stalking, che solleva interrogativi complessi sulla gestione delle emozioni, del diritto di accesso ai figli e dei confini post-relazionali, è attualmente in corso di giudizio presso il Tribunale di Torino.

L’uomo, un trentenne, si trova imputato di stalking nei confronti della sua ex moglie, a seguito di un’escalation di contatti che, in una singola giornata, ha raggiunto l’impressionante cifra di cento telefonate.

La donna, affiancata dall’avvocata Clara Pozzo in qualità di parte civile, ha denunciato l’accusa, che descrive un quadro di vera e propria persecuzione, caratterizzata non solo da un’intensa attività telefonica, ma anche da comportamenti di pedinamento.

Il procedimento giudiziario, avviato nel settembre del 2024, si confronta con una situazione emotivamente carica e articolata.

La Procura, sostenendo l’accusa, dipinge un quadro di un uomo incapace di accettare la fine della relazione sentimentale, impegnato in un tentativo di controllo e manipolazione nei confronti dell’ex partner.

L’avvocata Cristina Lavezzaro, difensore dell’imputato, ha presentato una narrazione alternativa, focalizzata sull’apprensione e la frustrazione derivanti dalla limitata possibilità di frequentare i propri figli, due minori che costituiscono il fulcro delle sue preoccupazioni.

La difesa sostiene che le chiamate e i gesti di avvicinamento non erano motivati da un intento persecutorio, bensì da un bisogno genuino di contatto e dalla paura per il benessere dei bambini, esacerbato dalla mancanza di comunicazione da parte della donna.

Un episodio specifico, legato a un piccolo incidente che ha portato l’uomo a condurre uno dei figli al pronto soccorso, è stato citato a supporto di questa tesi, evidenziando la sua ansia e la sua difficoltà a gestire l’assenza di risposte.

Un elemento significativo del caso riguarda la vicinanza fisica delle due abitazioni, con la nuova residenza della donna situata a poche centinaia di metri da quella dell’imputato.

Questo dato geografico, unito alla persistenza delle consuetudini di vita, suggerisce una prossimità che potrebbe aver amplificato la percezione di invadenza e di mancanza di rispetto dei confini personali.

Il giudice Alfredo Toppino ha disposto un divieto di avvicinamento nei confronti dell’uomo, sebbene l’applicazione di un braccialetto elettronico sia stata ritenuta impraticabile, data la frequenza con cui l’apparecchio sarebbe scattato, segnalando presunte violazioni.

Parallelamente al procedimento giudiziario, le parti hanno raggiunto un accordo per la separazione consensuale, che tuttavia non ha comportato il ritiro della querela da parte della donna, segnalando una persistente diffidenza e un bisogno di tutela legale.

Il caso solleva, in definitiva, una riflessione più ampia sulla complessità delle dinamiche post-relazionali, sul diritto dei padri di accedere ai propri figli e sulla necessità di trovare un equilibrio tra la tutela della privacy e il diritto di mantenere un legame significativo con i propri cari, anche a seguito della fine di una relazione sentimentale.

La vicenda pone, inoltre, l’attenzione sulla difficoltà di interpretare correttamente i segnali emotivi e comportamentali, e sulla potenziale ambiguità tra apprensione legittima e comportamento persecutorio.