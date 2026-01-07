Stalking a Torino: Vessazioni e Minacce Devastano una Famiglia

Un uomo residente a Torino si trova al centro di un processo giudiziario per stalking aggravato, un’accusa che ha scosso profondamente il nucleo familiare della sua ex moglie, rivelando un quadro di vessazioni e intimidazioni prolungate nel tempo.

La vicenda, originariamente innescata da un episodio del 13 aprile 2025 nel quartiere Barriera di Milano, dove una pattuglia della polizia intervenne a seguito di un inseguimento in strada tra l’imputato e tre membri della famiglia della sua ex consorte, ha portato alla luce dinamiche familiari complesse e dolorose.

La testimonianza del padre del nipote disabile, figura centrale nella vicenda, ha descritto un percorso di sofferenza per il ragazzo, segnato fin dall’infanzia da episodi di bullismo.

A questo si sarebbe aggiunto il comportamento dell’imputato, lo zio, il quale, secondo la testimonianza, avrebbe perpetrato insulti crudeli e minacce dirette, culminando in frasi estreme e spaventose.

Il racconto ha evidenziato la vulnerabilità emotiva del nipote e l’impatto devastante di tali comportamenti sulla sua crescita e benessere psicologico.

L’imputato, pur negando lIl processo