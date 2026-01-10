Stalking e persecuzione: a Torino 4 anni di sorveglianza speciale

La decisione del Tribunale di Torino ha imposto una sorveglianza speciale della durata di quattro anni a un individuo italiano, nell’ambito di un’indagine complessa condotta dalla Polizia di Stato, incentrata su reati di stalking e persecuzione.

Il provvedimento, inusuale per la sua durata e severità, riflette la gravità delle accuse mosse e la necessità di tutelare la vittima da un potenziale pericolo.

Le indagini hanno delineato un quadro preoccupante di escalation comportamentale.

Inizialmente, l’uomo si era presentato alla donna come professionista, offrendo servizi di manutenzione a titolo gratuito.

Questo presunto atto di gentilezza, però, ha rappresentato una maschera dietro cui si celava una dinamica più insidiosa: il tentativo di instaurare una relazione sentimentale indesiderata.

Di fronte al rifiuto, l’uomo ha progressivamente intensificato i suoi comportamenti, sfociando in una vera e propria ossessione.

Le azioni di pedinamento e le incessanti telefonate, che secondo gli investigatori arrivavano a quindici contatti giornalieri, configurano una violazione evidente della privacy e una forma di pressione psicologica costante.

L’atto più inquietante, e che ha contribuito in modo determinante alla richiesta di sorveglianza speciale, è stato il prelievo del cane della donna dall’abitazione, utilizzato come coercizione per forzarla a un incontro.

Questo gesto, espressione di una marcata perdita di contatto con la realtà e una spiccata tendenza al controllo, solleva interrogativi sulla capacità dell’uomo di comprendere la gravità delle proprie azioni.

La richiesta di imporre la sorveglianza speciale è stata formalizzata dalla Questura, sottolineando l’urgenza di garantire la sicurezza della donna e la necessità di un intervento tempestivo.

Il Tribunale, accogliendo la richiesta, ha imposto all’uomo non solo la sorveglianza, ma anche l’obbligo di seguire due percorsi di riabilitazione specifici.

Il primo, un programma di recupero destinato a persone che hanno manifestato condotte violente, mira a lavorare sulle radici psicologiche e comportamentali che hanno portato all’escalation di violenza.

Il secondo, un percorso di disintossicazione presso una struttura Sert, suggerisce la presenza di problematiche legate all’uso di sostanze, che potrebbero aver contribuito a offuscare il giudizio e a esacerbare i comportamenti ossessivi.

Questa vicenda, oltre a sollevare questioni di sicurezza e giustizia, pone l’attenzione sulla complessità dei disturbi ossessivi e sulla necessità di interventi precoci e mirati.

La sorveglianza speciale, in questo contesto, si configura non solo come misura di protezione, ma anche come opportunità per l’individuo di affrontare le proprie problematiche e intraprendere un percorso di cambiamento significativo.

Il futuro dell’uomo dipenderà dalla sua capacità di collaborare con le autorità e di impegnarsi attivamente nei percorsi di riabilitazione.