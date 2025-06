Strada dell’Assietta: Riapre a Luglio, Deroga per la Bike Race

La Strada Provinciale 173 dell’Assietta, arteria cruciale per il val di Susa e rinomata meta per appassionati di mountain bike e amanti della natura, si appresta a riconnettersi al mondo dopo i lunghi mesi invernali. Città Metropolitana di Torino sta portando a termine un complesso piano di interventi mirati a garantire la sicurezza e la percorribilità di questo tratto stradale di 36 chilometri, caratterizzato da un manto sterrato impegnativo e un ambiente alpino fragile.Le operazioni, in fase avanzata, comprendono una serie di azioni integrate. Innanzitutto, la rimozione di materiale detritico accumulato a seguito di fenomeni franosi, che spesso coinvolgono slavine, massi e pietrisco, minacciando l’integrità della carreggiata. Parallelamente, si procede alla verifica e al ripristino della segnaletica verticale, essenziale per orientare gli utenti e segnalare potenziali pericoli. Laddove necessario, vengono consolidati o ricostruiti muri di sostegno a valle, per contrastare la spinta dei versanti, e strutture di contenimento a monte, per stabilizzare il pendio.La complessa gestione del tratto, di cui una porzione (circa 7 chilometri) ricade sotto la competenza del Comune di Sestriere, richiede una valutazione capillare dell’intera tratta. La prima fase delle operazioni ha permesso di delineare un quadro preciso dello stato di percorribilità, evidenziando le aree più critiche e orientando l’allocazione delle risorse.La data di riapertura ufficiale, prevista per il primo luglio, è subordinata a verifiche conclusive che saranno definitive la prossima settimana. In via eccezionale, per consentire lo svolgimento della gara di mountain bike “La Via dei Saraceni”, si prevede una deroga alla chiusura invernale domenica 29 giugno, limitata al tratto compreso tra il Colle Blegier e il Colle Basset.Una volta riaperta, la Strada Provinciale 173 rimarrà accessibile al pubblico fino al 31 ottobre. Tuttavia, la sua fruibilità è sempre condizionata alle condizioni meteorologiche: eventi avversi o nevicate anticipate potrebbero imporre la chiusura temporanea per garantire la sicurezza degli utenti.Per tutelare l’ambiente e regolamentare il flusso di visitatori, verrà emessa un’ordinanza specifica che definirà le modalità di accesso alla strada. In particolare, si conferma l’introduzione di una restrizione significativa: il traffico motorizzato sarà vietato dalle 9:00 alle 17:00 nei giorni di mercoledì e sabato nei mesi di luglio e agosto. Questa misura, volta a preservare la tranquillità della valle e a favorire la fruizione sostenibile del territorio, prevede un’eccezione per la “Festa del Piemonte”, in programma il 19 e il 20 luglio, che permetterà un accesso più ampio.