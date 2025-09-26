Strade chiuse a Torino: fragilità infrastrutturale e emergenza neve.

L’intensità delle recenti perturbazioni atmosferiche ha imposto la temporanea inaccessibilità di due importanti vie di comunicazione nel territorio della Città Metropolitana di Torino, evidenziando la fragilità delle infrastrutture montane di fronte a eventi meteorologici estremi.

Le strade interessate sono la provinciale 50, che attraversa il Colle del Nivolet, e la provinciale 32, che si snoda nella suggestiva Valle di Viù.

La chiusura della provinciale 50, dal chilometro 6+700 (località Chiapili di Sopra) al chilometro 18+460, segna l’interruzione di un asse viario cruciale per il collegamento tra le valli e la pianura, con ripercussioni sul flusso di merci e persone.

La provinciale 32, interrotta dal chilometro 32+500 al chilometro 37+160, tra Margone di Usseglio e il Lago di Malciaussia, isola parzialmente una comunità alpina, limitando l’accesso a servizi essenziali e influenzando l’economia locale, basata spesso sul turismo stagionale.

Le decisioni di chiusura, assunte dalla Città Metropolitana, sono dettate da una rigorosa valutazione della sicurezza pubblica.

L’accumulo di neve, aggravato dalle temperature che oscillano tra gelo e disgelo, ha generato una situazione di instabilità, con il rischio concreto di frane, smottamenti e la formazione di ghiaccio improvviso.

I sopralluoghi tecnici, programmati nelle prossime ore, avranno lo scopo di monitorare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e la progressiva diminuzione del manto nevoso.

L’eventuale revoca delle restrizioni dipenderà dall’effettivo scioglimento della neve e dalla stabilizzazione del versante, elementi imprescindibili per garantire la percorribilità sicura delle strade.

Parallelamente, la provinciale 1, che collega Balme al Pian della Mussa, pur attraversando un tratto di elevata altitudine, rimane attualmente aperta, testimoniando la complessità della gestione del territorio montano.

La decisione di mantenere aperta questa arteria riflette un bilanciamento tra la necessità di garantire la mobilità e la prudenza nell’affrontare le sfide poste dalle condizioni ambientali variabili.

Questo episodio sottolinea la vulnerabilità delle infrastrutture montane e l’urgenza di investimenti mirati alla loro manutenzione e all’adeguamento a fronte dei cambiamenti climatici in atto.

La pianificazione territoriale, l’implementazione di sistemi di monitoraggio avanzati e la sensibilizzazione della popolazione sono elementi cruciali per affrontare con maggiore efficacia le conseguenze degli eventi meteorologici estremi e preservare la sicurezza e la qualità della vita nelle aree alpine.

La tempestività delle decisioni e la trasparenza nella comunicazione alla cittadinanza, come dimostrato dalla Città Metropolitana, rappresentano pilastri fondamentali per affrontare queste emergenze e mitigarne gli impatti.