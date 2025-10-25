cityfood
sabato 25 Ottobre 2025
Torino Cronaca

Svolta la polizia: smantellata rete di pedopornografia online

Un’operazione di vasta portata, orchestrata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino in stretta collaborazione con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online e sotto la direzione della Procura di Torino, ha portato alla luce una rete di individui coinvolti nella produzione, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico online.
Il bilancio è grave: cinque persone sono state arrestate in flagranza, altre cinque risultano ora sotto indagine, e un ingente quantitativo di dispositivi informatici è stato sequestrato per analisi forensi approfondite.
L’indagine, caratterizzata da un approccio investigativo che ha incluso modalità sotto copertura, ha permesso di identificare e monitorare ben ventidue soggetti sospettati di aver partecipato alla condivisione e al download di file, immagini e video che documentano abusi su minori, alcuni dei quali in età estremamente tenera.

L’esecuzione dei provvedimenti di perquisizione e sequestro, coadiuvata dal Cosc di Milano e dalle Sezioni operative di diverse province piemontesi (Asti, Biella, Cuneo, Imperia, Novara, Savona e Vercelli), ha permesso di disarticolare una struttura che operava attraverso canali digitali, sfruttando la relativa anonimità offerta dal web per perpetrare crimini efferati.

Gli arrestati, con un’età compresa tra i 30 e i 61 anni, non solo detenevano materiale di diverso tipo e grado di violenza, ma si sospetta che abbiano anche contribuito alla sua creazione e alla sua diffusione, alimentando un mercato online di sfruttamento minorile.
In particolare, uno degli arrestati è stato sorpreso a condividere immagini con altri soggetti, configurando un reato aggiuntivo di divulgazione di materiale pedopornografico.
L’accusa si estende quindi oltre la semplice detenzione, puntando a risalire alle origini del materiale e a individuare eventuali autori diretti degli abusi.

Il materiale informatico sequestrato è di estrema rilevanza per le indagini.

Oltre a contenere le immagini e i video incriminati, potrebbe rivelare informazioni cruciali sull’organizzazione della rete, sui canali di comunicazione utilizzati, sui luoghi fisici in cui sono stati perpetrati gli abusi e sulle possibili connessioni con altre organizzazioni criminali.
L’analisi dei dispositivi sequestrati, affidata a esperti di informatica forense, sarà fondamentale per ricostruire la dinamica dei reati e per identificare eventuali complici ancora in libertà.

L’operazione rappresenta un passo significativo nella lotta contro la pedopornografia online, un fenomeno che assume proporzioni globali e che richiede un impegno costante da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni.

Il caso sottolinea l’importanza di un approccio multidisciplinare, che combini competenze investigative, analisi forensi e cooperazione internazionale, per contrastare efficacemente lo sfruttamento sessuale dei minori e per proteggere le vittime di questi crimini odiosi.

La gravità dei reati commessi impone la massima severità delle pene per i responsabili e un impegno continuo nella prevenzione e nella sensibilizzazione sul tema dell’abuso minorile.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

