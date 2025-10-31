Tensione Biellese-Derthona: Daspo per due tifosi, indagini in corso.

Il questore di Biella ha disposto l’applicazione di misure di prevenzione, specificamente Daspo, nei confronti di due individui identificati come tifosi biellesi, a seguito di episodi di grave tensione verificatisi durante l’incontro di calcio Biellese-Derthona, valido per il campionato di Serie D e disputatosi allo stadio Pozzo-Lamarmora.

L’evento, oltre ad interrompere temporaneamente il regolare svolgimento della competizione, ha evidenziato dinamiche di violenza calcistica radicate e necessarie di attenta analisi.

Le azioni di natura preordinata perpetrate dai tifosi biellesi hanno mirato a comprometterne la sicurezza, concretizzandosi in tentativi di forzamento delle barriere di separazione, con l’obiettivo di irrompere nella zona riservata al settore ospiti.

Questo comportamento, già di per sé lesivo dell’ordine pubblico, si è aggravato con il tentativo di avvicinamento ad un varco d’uscita presumibilmente destinato ai tifosi avversari, configurando un potenziale scenario di confronto fisico.

La tempestività e l’efficacia dell’intervento congiunto delle forze dell’ordine – un coordinamento complesso che ha visto il coinvolgimento del servizio di ordine pubblico, della Digos (Divisione Investigazione Generale e Operazioni Speciali), delle Volanti e del personale della Scientifica – hanno impedito che la situazione degenerasse in un vero e proprio scontro tra le fazioni.

Questa reazione operativa non si è limitata a una mera gestione dell’emergenza, ma ha rappresentato un atto di prevenzione volto a tutelare l’incolumità di tutti i presenti.

L’identificazione dei responsabili è stata resa possibile grazie all’utilizzo di immagini registrate dai poliziotti durante la gestione dell’evento.

La tecnologia, in questo contesto, si rivela uno strumento cruciale per l’accertamento delle responsabilità e per la successiva applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

I due individui, rispettivamente di 18 e 33 anni, dovranno scontare Daspo della durata di 1 e 2 anni, un provvedimento che preclude loro l’accesso agli impianti sportivi e a qualsiasi manifestazione calcistica, come disposto dalla normativa vigente.

Questo episodio solleva, inoltre, interrogativi più ampi sulla natura della violenza calcistica, spesso alimentata da dinamiche sociali complesse, senso di appartenenza distorto e ricerca di identità in contesti marginali.

La mera applicazione di misure repressive, pur necessarie, non può rappresentare una soluzione definitiva.

È imprescindibile promuovere iniziative di sensibilizzazione, educazione sportiva e dialogo tra le diverse componenti della società, al fine di contrastare la cultura della violenza e promuovere un tifo sano e rispettoso delle regole.

La sicurezza negli eventi sportivi è un bene collettivo che richiede un impegno costante e condiviso da parte delle istituzioni, delle forze dell’ordine, delle società calcistiche e dei tifosi stessi.