Tensioni all’Einstein: studenti in assemblea e rischio polarizzazione.

La crescente preoccupazione per la sicurezza e la libertà di espressione all’interno del liceo Einstein di Torino ha raggiunto un punto critico.

Ieri mattina, un’azione di volantinaggio da parte del gruppo di destra “Gioventù Nazionale Gabriele D’Annunzio” ha generato un’escalation di tensioni, culminata in scontri con le forze dell’ordine e nella denuncia di un ragazzo appartenente a un collettivo studentesco.

L’incidente ha acuito un clima di crescente disagio, amplificato dalla percezione di una polarizzazione ideologica che rischia di compromettere il sereno svolgimento delle attività scolastiche.

L’evento ha innescato una risposta immediata da parte dei collettivi studenteschi, che hanno indetto un’assemblea pubblica per le ore 14:00 di oggi, presso la sede dell’istituto in via Bologna, alla periferia nord della città.

L’obiettivo primario è la condivisione di strategie e la definizione di un piano d’azione volto a prevenire il ripetersi di simili episodi.

Il messaggio che si propaga con forza sui canali social, “Occupiamoci della scuola”, non è inteso come una semplice affermazione, ma come un appello all’azione, un imperativo a riappropriarsi degli spazi e dei processi decisionali che regolano la vita scolastica.

I collettivi, consapevoli della complessità della situazione, sottolineano l’importanza di un confronto aperto e costruttivo.

Ogni voce, ogni prospettiva, è considerata preziosa per la costruzione di un ambiente scolastico inclusivo e sicuro.

La retorica dell’indifferenza è combattuta con forza: si invita gli studenti a partecipare attivamente, a superare la passività e a contribuire alla creazione di un futuro scolastico più equo e rispettoso delle diversità.

L’invito a portare sacchi a pelo e materassini alla scuola di oggi non è un gesto isolato, ma un segnale di determinazione a rimanere presenti, a occupare simbolicamente gli spazi e a garantire che le questioni sollevate non vengano ignorate.

Si tratta di una forma di resistenza pacifica, un modo per manifestare la volontà di non abbandonare la scuola al suo destino, ma di impegnarsi attivamente per la sua trasformazione.

L’azione si configura come una risposta concreta a una crescente sensazione di precarietà e incertezza, un tentativo di riaffermare il diritto degli studenti a vivere e apprendere in un ambiente sicuro e stimolante.

La questione non riguarda solo la sicurezza fisica, ma anche la tutela della libertà di espressione e il diritto di ogni studente di sentirsi parte integrante di una comunità scolastica accogliente e democratica.

Il futuro dell’Einstein, e forse di molte altre scuole, è in bilico e richiede un impegno collettivo e consapevole.