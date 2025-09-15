Tentato omicidio a Collegno: arrestato dopo un periodo all’estero.

Nel corso di un’operazione condotta nelle prime ore della notte tra venerdì e sabato, militari dell’Arma dei Carabinieri hanno eseguito un arresto in un appartamento situato nella zona periferica di Milano, più precisamente in un complesso residenziale alla periferia nord di Torino.

L’uomo, trentacinquenne, è accusato di aver commesso un tentato duplice omicidio, un episodio di violenza che ha scosso la tranquilla comunità di Collegno il 3 maggio scorso, in via Parri.

Le indagini, meticolosamente condotte dai Carabinieri della Compagnia di Rivoli, hanno ricostruito un quadro inquietante.

L’aggressore, mosso da apparenti motivazioni economiche legate al traffico di sostanze stupefacenti, si sarebbe introdotto con prepotenza nell’abitazione di una donna di 58 anni.

L’obiettivo primario sembrava essere uno dei suoi figli, per il quale l’aggressore rivendicava un debito di natura illecita, stimato in ventimila euro.

La situazione è degenerata rapidamente in un atto di brutale violenza.

L’aggressore, armato di un comune coltello da cucina, ha inferto ripetuti colpi alla donna, madre della somma dovuta, e successivamente al figlio, ventottenne, il quale si è posto coraggiosamente tra l’aggressore e la madre, nel tentativo di difenderla.

La fuga dell’aggressore è avvenuta prima del sopraggiungere delle forze dell’ordine.

La localizzazione e l’arresto dell’uomo, dopo un periodo trascorso all’estero, costituiscono un punto cruciale nell’inchiesta, che è ora coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino.

L’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, eseguita dai Carabinieri, suggella la gravità dei fatti e segna un passo avanti nella ricerca della verità e nella garanzia della giustizia per le vittime e la collettività.

Il caso solleva interrogativi sulla dinamica del debito, sulla rete di relazioni che lo ha generato e sulle implicazioni sociali del traffico di droga, fenomeno che continua a minare la sicurezza e il benessere della comunità.