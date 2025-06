Torino, aggressioni e furti: arrestato in un centro massaggi

Nel cuore di Torino, un’ombra si è allungata su una comunità vulnerabile, portando alla luce una serie di atti criminali che coinvolgono violenza sessuale, rapina e tentata estorsione. L’azione decisa delle forze dell’ordine, culminata nell’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ha segnato un punto fermo in una spirale di violenza che ha colpito quattro cittadine cinesi impiegate in diversi centri massaggi.Le dinamiche ricostruite dagli investigatori della Squadra Mobile rivelano una escalation di soprusi che si sono verificate tra novembre e dicembre dello scorso anno. Non si tratta di episodi isolati, ma di una sequenza di aggressioni mirate, caratterizzate da una premeditazione inquietante e da una spietata prevaricazione.In un caso particolarmente efferato, il soggetto, penetrando con violenza all’interno di un centro massaggi, ha perpetrato un atto di aggressione sessuale aggravata, culminato nel furto di denaro e dispositivi mobili. La vittima, traumatizzata dall’esperienza, è stata privata della sua libertà e della sua dignità. In altre circostanze, l’aggressore ha sfruttato la paura e la vulnerabilità delle lavoratrici per estorcere denaro e beni, approfittando di una situazione di squilibrio di potere.Un altro episodio testimonia la ferocia dell’aggressore: un tentativo di rapina frustrato grazie alla prontezza di riflessi di una dipendente, che è riuscita a reagire, dimostrando coraggio e resilienza di fronte a una situazione di pericolo. La sequenza degli eventi non si è conclusa qui. L’aggressore, in un gesto di ulteriore intimidazione e manipolazione, si è presentato nuovamente presso la vittima di una delle rapine precedenti, tentando di estorcerle denaro con la scusa della restituzione del cellulare sottratto.L’inchiesta, condotta con rigore e meticolosità, ha permesso di raccogliere elementi indiziari di straordinaria gravità. L’analisi dei tabulati telefonici dei dispositivi rubati, cruciale nel ricostruire gli spostamenti e le comunicazioni del sospettato, si è affiancata all’esame dei filmati di videosorveglianza, che hanno fornito riscontri visivi delle dinamiche criminali. Particolarmente significativo è stato il contributo delle vittime, che hanno fornito dettagli preziosi che hanno contribuito all’identificazione dell’aggressore.Questo caso solleva interrogativi profondi sulla sicurezza e sulla tutela di categorie lavorative particolarmente vulnerabili, spesso esposte a fenomeni di sfruttamento e criminalità. L’azione delle forze dell’ordine, unita alla collaborazione delle vittime, rappresenta un passo importante per contrastare la criminalità organizzata e tutelare la dignità e la sicurezza delle persone. L’indagine è ancora in corso e si prefigge di accertare eventuali complicità e di fare luce su tutte le dinamiche che hanno portato alla commissione di questi gravi reati. La vicenda sottolinea la necessità di un impegno costante per prevenire e contrastare la violenza, promuovendo al contempo una cultura di rispetto e di solidarietà nei confronti di chi si trova in condizioni di precarietà e vulnerabilità.