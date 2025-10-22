Torino: Body Cam per la Sicurezza del Trasporto Pubblico

Torino avvia un’iniziativa innovativa per potenziare la sicurezza e la professionalità del personale addetto alla gestione del trasporto pubblico urbano.

GTT, la società che coordina il servizio, introduce una fase sperimentale di utilizzo di *body-worn cameras* (BWC), comunemente note come body cam, a supporto degli operatori impegnati nei controlli, nell’assistenza ai passeggeri e nella verifica del rispetto delle normative a bordo di autobus, tram e metropolitana.

L’introduzione di queste videocamere portatili rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al tradizionale sistema di videosorveglianza, già presente su mezzi e stazioni, integrando un elemento di deterrenza proattiva e di registrazione contestuale degli eventi.

L’obiettivo primario è duplice: tutelare l’incolumità fisica e psicologica del personale, spesso esposto a situazioni di stress e potenziali conflitti, e garantire maggiore trasparenza e accountability nell’esecuzione del servizio.

Il sistema operativo delle BWC è attentamente calibrato per minimizzare l’impatto sulla privacy dei cittadini.

La registrazione sarà attiva solo in circostanze specifiche, identificate da un protocollo operativo interno, che prevedono un pericolo potenziale per l’operatore o per la sicurezza dei passeggeri.

L’attivazione della registrazione avviene su comando dell’operatore, in una modalità *buffer* che conserva i dati immediatamente precedenti all’evento, garantendo la contestualizzazione degli avvenimenti.

Un elemento cruciale è la presenza di un *panic button*, un sistema di allarme immediato che permette all’operatore di comunicare in tempo reale con la centrale operativa, richiamando supporto in caso di emergenza.

Questa iniziativa si inquadra in un programma più ampio di interventi volti a migliorare la sicurezza del trasporto pubblico torinese.

Parallelamente all’introduzione delle BWC, prosegue il progetto “Linea Sicura”, una collaborazione strategica con le Forze dell’Ordine, finalizzata a intensificare la presenza e l’efficacia dei controlli.

Un’ulteriore sperimentazione, “Safe Tram”, è già in atto su alcune linee tranviarie (4 e 51), con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza durante le ore serali, quando il rischio di incadimenti e comportamenti scorretti tende ad aumentare.

L’adozione delle body cam non è vista solo come strumento di controllo, ma anche come mezzo per favorire un ambiente di lavoro più sicuro e professionale, incentivando il rispetto delle regole da parte degli utenti e contribuendo a costruire un sistema di trasporto pubblico più efficiente e inclusivo.

L’analisi dei dati raccolti durante la fase sperimentale sarà fondamentale per valutare l’efficacia del sistema e definire le modalità di implementazione su scala più ampia, eventualmente estendendone l’utilizzo a tutte le squadre operative e a tutte le tipologie di mezzi pubblici.