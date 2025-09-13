Torino, Colpo di Manià: Arrestati Giovani in Rete Criminale

Un’operazione di ampio respiro, orchestrata dalla Polizia di Stato, ha recentemente interrotto dinamiche criminali che affliggono la città di Torino e il suo tessuto metropolitano.

L’iniziativa, con inizio il 22 agosto, ha rappresentato una risposta mirata a un crescente fenomeno di microcriminalità giovanile, spesso intrecciata con l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, furti predatori e episodi di violenza.

L’azione, caratterizzata da un approccio sinergico, ha visto la collaborazione intensa tra diverse unità operative: la Squadra Mobile, pilastro dell’indagine e dell’esecuzione, supportata dalle competenze dei Commissariati territoriali, dalla rapidità d’intervento delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dalla capacità di analisi strategica del Servizio Centrale Operativo.

Questo approccio integrato ha permesso una maggiore efficacia nella raccolta di informazioni, nell’identificazione dei soggetti coinvolti e nella conseguente applicazione della legge.

Il bilancio dell’operazione è significativo: dieci giovani, appena usciti dalla soglia della maggiore età, sono stati arrestati in flagranza di reato, accusati di aver partecipato a una rete di attività illecite.

Ventisette ragazzi, inclusi due minorenni, hanno ricevuto una denuncia per comportamenti che ledono la sicurezza pubblica e violano il codice penale.

L’identificazione di oltre trecento giovani, di cui una quota consistente di minorenni (settantatré), sottolinea la complessità del fenomeno e la necessità di interventi mirati alla rieducazione e al reinserimento sociale.

Il controllo di sei esercizi pubblici e due sale giochi, con l’irrogazione di sanzioni amministrative, ha permesso di verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza e contrasto alla criminalità minorile.

Il sequestro di sostanze stupefacenti, unitamente al recupero di circa quattromila euro in contanti, evidenzia la capacità della polizia di sottrarre risorse finanziarie alla criminalità organizzata e di disarticolare le reti di spaccio.

I controlli sono stati concentrati in aree particolarmente sensibili della città, spesso punto di riferimento per aggregazioni giovanili e luoghi di potenziale rischio: i giardini pubblici, la vivace area attorno alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, il complesso di Parco Dora, la storica piazza Vittorio Veneto e le vie limitrofe.

L’operazione non si è limitata alla mera repressione: si è posta l’obiettivo di ricostruire le dinamiche sociali che alimentano la microcriminalità giovanile, cercando di identificare le cause profonde e le possibili soluzioni per prevenire il ripetersi di tali fenomeni.

L’attenzione è stata rivolta, inoltre, alla sensibilizzazione dei giovani e al rafforzamento del dialogo tra le forze dell’ordine e la comunità locale.