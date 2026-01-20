Torino conta i Senza Tetto: indagine Istat per una risposta concreta.

Torino si appresta a partecipare a un’indagine cruciale, la Rilevazione sulle Persone Senza Dimora (RPD), inserita nel più ampio Censimento Permanente della Popolazione promosso dall’Istat.

Questa iniziativa, fissata per il 26, 28 e 29 gennaio, non è una mera operazione di conteggio, ma un tentativo di illuminare una realtà complessa e spesso invisibile: il fenomeno della homelessness in Italia.

L’obiettivo primario è la quantificazione accurata del numero di persone che vivono in condizioni di mancanza di un domicilio stabile, ma la RPD si propone anche di delineare un quadro dettagliato delle loro condizioni di vita, raccogliendo dati qualitativi che vadano oltre la semplice presenza fisica.

L’indagine si pone come punto di partenza per una programmazione sociale più efficace, fornendo alle istituzioni strumenti concreti per contrastare la marginalità estrema.

La raccolta di dati affidabili ed aggiornati è fondamentale per indirizzare risorse e interventi in modo mirato, evitando iniziative disperse e inefficaci.

Si tratta di passare da una visione frammentaria del problema a una comprensione olistica, capace di cogliere le radici e le conseguenze della condizione di senzatetto.

A supporto della Rilevazione, è attiva la campagna “Tutti contano”, un’iniziativa di sensibilizzazione e reclutamento di volontari.

Il coinvolgimento attivo della comunità, testimoniato dalla presenza di quasi 500 volontari a Torino, sottolinea l’importanza di un approccio collaborativo nella lotta alla povertà estrema.

La campagna non si limita alla semplice mobilitazione di risorse umane, ma mira a creare un ponte tra la realtà del fenomeno e la consapevolezza dell’opinione pubblica.

La metodologia della Rilevazione prevede due fasi distinte.

La prima, un’analisi visiva mirata a individuare le persone senza dimora in strada, nei centri di accoglienza notturna e nelle strutture a bassa soglia, fornisce una stima complessiva del fenomeno.

Successivamente, un campione selezionato di persone censite sarà oggetto di interviste approfondite, volte a raccogliere informazioni dettagliate sulle loro storie, i percorsi che le hanno portate in questa condizione e le loro specifiche necessità.

Jacopo Rosatelli, assessore comunale alle Politiche sociali, evidenzia come la Rilevazione e la campagna “Tutti contano” siano espressione di un principio fondamentale: il valore intrinseco di ogni individuo, indipendentemente dalle circostanze di vita.

La conoscenza, condivisa e approfondita, è la base imprescindibile per costruire politiche sociali più giuste e inclusive, capaci di affrontare le sfide poste dalla grave emarginazione e di offrire risposte concrete ai bisogni delle persone più vulnerabili.

L’iniziativa si configura, dunque, come un atto di riconoscimento e un passo avanti verso una società più equa e solidale.