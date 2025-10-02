Torino: Diecimila per Gaza, appello alla pace e giustizia.

Un’onda umana, stimata in almeno diecimila persone, ha invaso Piazza Castello a Torino, riversandosi in un corteo vibrante e carico di significato.

L’evento, culminazione di una giornata di mobilitazione a sostegno della Global Sumud Flotilla, ha visto manifestanti provenienti da diverse realtà e associazioni palestinesi, uniti dalla ferma volontà di opporsi al blocco israeliano su Gaza.

Lo striscione di apertura, recante la potente frase “Gaza ha vinto nonostante il dolore”, incarnava lo spirito di resilienza e la determinazione di un popolo martoriato.

Le voci che si sono levate al microfono non hanno risparmiato dure critiche al governo italiano, accusato di complicità con politiche belliche che perpetuano un ciclo di sofferenza.

Il corteo non si è limitato a denunciare il genocidio in corso, ma ha ampliato il focus sulla responsabilità del governo, accusato di destinare risorse pubbliche al finanziamento di una guerra che devasta vite umane e aggrava la crisi umanitaria.

L’accusa è precisa: i fondi che dovrebbero essere investiti in servizi essenziali come la sanità vengono invece utilizzati per alimentare un conflitto che si nutre di dolore e disperazione.

La narrazione si è arricchita di un elemento di difesa, reagendo alle accuse di violenza rivolte ai manifestanti.

Questi ultimi hanno ribaltato l’accusa, denunciando l’ipocrisia di un governo che reprime la protesta pacifica mentre tollera e sostiene le azioni militari che causano la morte e la distruzione.

L’evento a Torino rappresenta un tassello di una più ampia riflessione sull’etica della solidarietà internazionale e sulla necessità di esercitare pressioni politiche ed economiche per porre fine al blocco di Gaza.

Il corteo non è solo una protesta, ma un appello alla coscienza civile, un invito a interrogarsi sul ruolo dell’Italia nel contesto del conflitto israelo-palestinese e sulla responsabilità di ciascuno nel contribuire a costruire un futuro di pace e giustizia.

La presenza massiccia di manifestanti testimonia la crescente consapevolezza e la mobilitazione dell’opinione pubblica italiana a sostegno del popolo palestinese.