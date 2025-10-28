Torino e ATP Finals: un abbraccio di sport, cultura e gusto piemontese.

Torino si appresta ad accogliere le ATP Finals con un cartellone di eventi collaterali ambiziosi e coinvolgenti, orchestrati in sinergia tra il Comune, la Regione e la Camera di Commercio, che mirano a celebrare non solo l’eccellenza del tennis, ma anche l’identità culturale e gastronomica del Piemonte.

L’iniziativa, supportata dalla campagna di comunicazione “Live tennis, Love TorinoePiemonte”, si configura come un vero e proprio abbraccio alla disciplina sportiva, invitando il pubblico a scoprire le ricchezze territoriali che la circondano.

Al centro del programma, “Casa Tennis” si prospetta un crocevia di personalità di spicco, tra chef stellati come Joe Bastianich e Michela Giraud, giornalisti e opinionisti come Luca Ravenna e Michela Palmisano, e campioni dello sport come Fabio Aru e Adriano Panatta, destinati a infiammare il dibattito con talk e incontri aperti al pubblico.

Parallelamente, “Casa Gusto” offrirà un viaggio sensoriale tra le eccellenze enogastronomiche piemontesi, con degustazioni il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo, sottolineando un impegno concreto verso la responsabilità sociale.

L’estetica urbana sarà arricchita da nuove espressioni artistiche: due murales inediti si aggiungeranno al tessuto cittadino, mentre “Luce d’Artista”, con le sue installazioni luminose e musicali in Piazza Castello, creerà un’atmosfera suggestiva e magica.

Il 15 novembre sarà dedicato a un’esperienza diffusa in tutta la città, con aperture straordinarie di luoghi storici come il primo Parlamento, visite guidate tematiche e attività sportive, culminando in un torneo di tennis notturno.

Il programma non si limita all’intrattenimento sportivo, ma si propone di creare un’esperienza culturale immersiva.

Il ritorno delle iconiche palline giganti, disseminate in punti strategici della città, riaccende l’attesa e stimola l’interazione con il pubblico.

Il closing party alle OGR, simbolo della rinascita industriale torinese, promette un’esplosione di energia e musica.

La terza edizione dei talk del Salone del Libro Fuoriclasse Live, incentrati su storie di vita, coraggio e lealtà nello sport, offrirà spunti di riflessione e ispirazione.

Il Sindaco Stefano Lo Russo sottolinea come l’evento rappresenti un’opportunità unica per proiettare Torino sulla scena internazionale, mentre il Presidente della Regione Alberto Cirio esprime la fiducia in un successo di pubblico, immagine e ritorno economico per la città e per l’intero territorio piemontese.

Il tutto, in un contesto di celebrazione dello sport e di forte coesione sociale.