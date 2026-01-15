Torino, Eccellenza Europea nella Ginecologia Oncologica

Il panorama della ginecologia oncologica italiana si arricchisce di un traguardo di eccezionale rilevanza: i presidi ospedalieri Sant’Anna e Umberto I di Torino, entrambi parte integrante della Città della Salute e della Scienza, e dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, hanno ottenuto l’accreditamento europeo da parte della European Society of Gynaecological Oncology (ESGO).

Questo riconoscimento non è un semplice attestato di merito, ma un sigillo di eccellenza che proietta i centri torinesi nell’élite mondiale della formazione specialistica in ginecologia oncologica.

L’ESGO, leader indiscusso nel campo della ricerca e della formazione avanzata in oncologia ginecologica, ha sviluppato un rigoroso programma formativo europeo accessibile solo a strutture che dimostrino un impegno costante verso standard qualitativi elevatissimi.

L’accreditamento conferito rappresenta dunque la convalida di un percorso di crescita e di innovazione clinica, scientifica e didattica che vede Torino protagonista di un ruolo sempre più centrale nella lotta contro i tumori ginecologici.

La decisione dell’ESGO si basa su una valutazione approfondita e indipendente, condotta da un panel di esperti internazionali che ha esaminato la casistica oncologica trattata, l’efficacia della multidisciplinarietà adottata e la robustezza delle attività di ricerca svolte.

Questi elementi, infatti, costituiscono i pilastri fondamentali per la formazione di professionisti altamente qualificati, in grado di affrontare le sfide complesse che caratterizzano l’oncologia ginecologica moderna.

L’acquisizione dell’accreditamento europeo non solo eleva il profilo dei presidi torinesi a livello internazionale, ma apre anche prospettive concrete per l’attrazione di talenti da tutto il mondo.

La possibilità di formarsi in un centro di eccellenza riconosciuto a livello globale favorirà lo sviluppo di un ecosistema virtuoso, in cui la ricerca all’avanguardia, la formazione continua e la pratica clinica si alimentano reciprocamente, generando un circolo di progresso continuo.

Come sottolinea Cristina Prandi, Rettore dell’Università di Torino, l’accreditamento rafforza la capacità di attrarre e formare le nuove generazioni di specialisti, contribuendo a consolidare la reputazione di Torino come polo di eccellenza scientifica e medica.

Il direttore generale della AOU Città della Salute e della Scienza, Livio Tranchida, esprime con chiarezza come l’assistenza clinica di alto livello, la ricerca innovativa e la didattica avanzata siano i tre elementi distintivi che contraddistinguono i presidi torinesi.

Franca Dall’Occo, direttrice generale dell’AO Ordine Mauriziano, aggiunge come la struttura confermi la sua vocazione a coniugare cura, formazione e innovazione, ponendosi come punto di riferimento per la ricerca e l’applicazione di nuove terapie in campo oncologico ginecologico.

Questo riconoscimento europeo testimonia l’impegno continuo dei professionisti torinesi nel perseguire l’eccellenza e nel migliorare la qualità della vita delle pazienti.