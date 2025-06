Torino Estate Resiliente 2025: Protezione e Cura per gli Anziani

Torino Estate Resiliente 2025: Un Protocollo Integrato per la Protezione della Popolazione AnzianaIn vista dell’estate 2025, il Comune di Torino rafforza il suo impegno volto a salvaguardare il benessere e la sicurezza della popolazione anziana e fragile attraverso il “Torino Estate Resiliente 2025″. Questa iniziativa, un’evoluzione del tradizionale Piano Estate, rappresenta un modello di risposta coordinata agli eventi climatici estremi, in particolare alle ondate di calore, che impattano significativamente sulla salute e sulla qualità di vita dei cittadini più vulnerabili.L’approccio di Torino Estate Resiliente 2025 si fonda su una sinergia operativa tra il Dipartimento Servizi Sociali, l’ASL Città di Torino, la Protezione Civile e la Polizia Municipale, e si articola in un piano d’azione esteso dal 1° giugno al 30 settembre. Questo periodo, storicamente caratterizzato da temperature elevate, richiede una vigilanza continua e un intervento proattivo. Il protocollo non si limita alla gestione dell’emergenza, ma mira a costruire una resilienza comunitaria, anticipando i bisogni e prevenendo situazioni di disagio.L’identificazione dei beneficiari del programma avviene tramite una valutazione multidisciplinare condotta dai servizi sociali comunali, che collaborano attivamente con i medici di medicina generale (MMG). I criteri di inclusione spaziano oltre le difficoltà economiche, includendo l’isolamento sociale, la mancanza di una rete familiare di supporto, condizioni di salute precarie e una generale fragilità, spesso interconnesse. Questo approccio olistico riconosce che la vulnerabilità non è definita unicamente da fattori economici, ma da una combinazione complessa di elementi sociali, psicologici e sanitari.Il supporto offerto comprende un ventaglio di servizi domiciliari personalizzati, forniti da operatori socio-sanitari (OSS) e assistenti familiari. Questi interventi vanno dall’accompagnamento a visite mediche o ad appuntamenti sociali alla consegna di generi alimentari e farmaci, estendendosi a servizi di telesoccorso e teleassistenza. Inoltre, è previsto un servizio di pasti a domicilio, realizzato in collaborazione con esercizi commerciali convenzionati, per garantire un’alimentazione adeguata a chi ha difficoltà a provvedere autonomamente.Al fine di offrire un rifugio concreto durante le giornate più torride, la Città mette a disposizione una rete di Centri d’Incontro Climatizzati, gestiti dalle Circoscrizioni e accessibili a tutti i cittadini. La localizzazione e gli orari di apertura di questi centri sono pubblicati online (http://www.comune.torino.it/pass/anziani/files/CIC-CENTRI-CLIMATIZZATI-2025.pdf) per garantire la massima accessibilità.”Con Torino Estate Resiliente 2025,” dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Jacopo Rosatelli, “affermiamo il nostro impegno incondizionato verso la tutela della salute e del benessere della popolazione anziana. In un contesto demografico segnato da un progressivo invecchiamento, la cura dei cittadini più fragili non è solo un obbligo morale, ma un valore fondante della nostra comunità. Ci impegniamo a collaborare attivamente con enti e realtà sociali del territorio per sviluppare soluzioni innovative e sostenibili.”Per ulteriori informazioni e per segnalazioni, è attivo il call center del Servizio Aiuto Anziani (011.01133333 – aiutoanziani@comune.torino.it), raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:00. Un servizio di guardia attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite inoltro alla Polizia Municipale, garantisce un supporto continuo in caso di emergenza. Il piano prevede anche una fase di monitoraggio costante delle previsioni meteorologiche e un aggiornamento continuo dei protocolli di intervento.