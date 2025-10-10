Torino-Gaza: Perquisizioni e Tensione, Movimento Pacifista Sottopressione

Il coordinamento Torino per Gaza ha annunciato una pronta reazione alle perquisizioni domiciliari e alle misure cautelari disposte dalla Questura, un’azione che interviene a distanza di poche settimane da un’ondata di mobilitazioni pubbliche a sostegno della Palestina.

La notizia, diffusa tramite Radio Onda d’Urto, segna un punto di rottura con l’amministrazione locale e testimonia la crescente tensione tra il movimento pacifista e le autorità.

L’intervento della Digos, con agenti che hanno fatto irruzione nelle abitazioni di circa una dozzina di attivisti, prevalentemente studenti di età inferiore ai trent’anni, è direttamente collegato a una serie di azioni di protesta che hanno coinvolto stazioni ferroviarie e l’aeroporto di Caselle nelle settimane precedenti.

Queste azioni, caratterizzate da blocchi e sit-in, avevano come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione palestinese e denunciare le politiche israeliane.

I fascicoli aperti dall’autorità giudiziaria, si evince dalle comunicazioni del coordinamento, accusano gli studenti di aver partecipato attivamente a queste iniziative di dissenso, spesso affiancati da centinaia di altri manifestanti.

Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati dispositivi mobili e abbigliamento, elementi che il coordinamento considera un tentativo di intimidazione volta a soffocare il dissenso.

L’azione della Questura, secondo quanto riferito, arriva in seguito a un periodo di intense mobilitazioni, un elemento che solleva interrogativi sull’equilibrio tra diritto di protesta e gestione dell’ordine pubblico.

Il divieto imposto alla manifestazione del 7 ottobre, ignorato da oltre diecimila persone che comunque scesero in piazza, testimonia la forza e la determinazione del movimento pacifista, che si è dimostrato capace di eludere i limiti imposti dalle autorità.

Il coordinamento Torino per Gaza ha espresso la volontà di rispondere a questa azione con una nuova iniziativa, ribadendo il proprio impegno nei confronti della causa palestinese e denunciando le tattiche repressive messe in atto dalle autorità.

La promessa è quella di piazze ancora più affollate, un segnale di unità e resilienza di un movimento che si definisce compatto e determinato a far sentire la propria voce, nonostante le intimidazioni e le restrizioni.

L’evento sottolinea come la difesa dei diritti umani e la solidarietà internazionale, in questo caso verso il popolo palestinese, continuino a generare un impegno civile forte e visibile, capace di confrontarsi apertamente con le istituzioni e di rivendicare il diritto alla libertà di espressione e di assemblea.