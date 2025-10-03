Torino in Piazza: Mobilitazione a sostegno di Gaza

venerdì 3 Ottobre 2025
La città di Torino, avvolta in una tensione palpabile, ha vissuto un giorno di profonda mobilitazione.
Durante la luce del giorno, una serie di manifestazioni, ciascuna con la propria voce e il proprio messaggio, hanno attraversato il tessuto urbano, generando un impatto significativo sulla viabilità e sollevando un dibattito acceso.

Le zone più centrali, in particolare, si sono trovate temporaneamente interrotte, testimonianza di una partecipazione popolare sentita e determinata.

Con il calare della sera, l’energia accumulata durante la giornata si è riversata in un corteo serale di dimensioni considerevoli.
Partito dalla storica Piazza Castello, trasformata simbolicamente in “Piazza Palestina” da mesi di attivismo, il fiume di persone si è diretto verso il nord della città, percorrendo la trafficata Via XX Settembre.

L’evento, organizzato da “Torino per Gaza”, ha visto convergere migliaia di partecipanti, provenienti da diverse estrazioni sociali e con motivazioni condivise: esprimere solidarietà al popolo palestinese, denunciare la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e chiedere un cessate il fuoco immediato.

Tra i manifestanti si potevano scorgere famiglie con bambini, studenti, attivisti politici, rappresentanti di associazioni umanitarie e semplici cittadini mossi da un profondo senso di giustizia.
Il corteo non è stato solo una passeggiata pacifica; è stato un palcoscenico di espressione artistica e culturale.

Cori, slogan, cartelli con messaggi di speranza e condanna, immagini evocative e poesie hanno animato il percorso, amplificando il messaggio di protesta e di richiesta di cambiamento.
La presenza di artisti di strada e musicisti ha contribuito a creare un’atmosfera di partecipazione e di condivisione.

Al di là della manifestazione in sé, l’evento ha evidenziato un sentimento diffuso di preoccupazione per la crisi umanitaria in corso e una crescente consapevolezza della complessità del conflitto israelo-palestinese.

Il corteo, con la sua forza simbolica, ha rappresentato un appello alla comunità internazionale affinché agisca con responsabilità e promuova una soluzione pacifica e duratura, basata sul rispetto dei diritti umani e sulla giustizia per tutti.
L’eco delle voci e delle speranze dei manifestanti torinesi risuona ben oltre i confini della città, contribuendo al dibattito globale e alla ricerca di un futuro di pace e prosperità per il Medio Oriente.

La “Torino per Gaza” non è solo un’iniziativa locale, ma un tassello in un mosaico di solidarietà internazionale che si fa sempre più urgente e necessario.

