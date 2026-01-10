Torino, la Fiamma Olimpica tra Sport, Cinema e Memoria

Torino, Eredità di Fiamma: Un Dialogo tra Sport, Cinema e MemoriaL’imminente passaggio della Fiamma olimpica a Torino, previsto per l’undici gennaio tra le 18:00 e le 18:30, si configura come un’occasione significativa per la città, un intreccio di sport, cultura e memoria collettiva.

Il percorso, che culminerà in piazza Castello, avrà un punto focale di particolare emozione: il suggestivo incrocio tra la Fiamma e la Mole Antonelliana, simbolo indissolubile dell’identità torinese e sede del Museo nazionale del Cinema.

Il ‘bacio’ delle torce, il rito solenne del passaggio del testimone, rievocherà vividamente il 2006, anno in cui Torino fu al centro del mondo sportivo con l’organizzazione dei Giochi invernali.

L’immagine del compianto Alberto Barbera, allora direttore del Museo, a portare la Fiamma al museo, è scolpita nella memoria dei torinesi e rappresenta un legame profondo tra l’evento sportivo e la passione per il cinema, espressione artistica che cattura e riflette l’anima di un’epoca.

“È per noi un privilegio e un onore”, dichiarano Enzo Ghigo, presidente, e Carlo Chatrian, direttore del Museo nazionale del Cinema, sottolineando l’importanza di questo momento.

Non si tratta semplicemente di un passaggio di staffetta, ma di una celebrazione del patrimonio culturale e sportivo della città.

Il Museo, e con esso l’intera comunità torinese, si prepara ad accogliere la Fiamma non solo come istituzione, ma come custode di una storia condivisa.

Questo evento, più che una semplice tappa di un percorso, si erge a simbolo della capacità di Torino di coniugare tradizione e innovazione, sport e arte, passato e futuro.

La Fiamma olimpica, portatrice di valori universali come l’amicizia, il rispetto e la perseveranza, illumina un percorso che rispecchia l’evoluzione della città, la sua vocazione al dinamismo culturale e la sua capacità di interpretare e proiettare l’identità italiana nel mondo.

Il Museo nazionale del Cinema, custode di immagini e storie che hanno fatto la storia del cinema mondiale, sarà un osservatorio privilegiato per assistere a questo momento di intensa emozione, un vero e proprio omaggio a un’eredità che continua a ispirare e a emozionare.