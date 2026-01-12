Torino, Livello Arancio: Nuove Restrizioni per l’Inquinamento

Torna in vigore a Torino il sistema di monitoraggio della qualità dell’aria e con esso, le relative misure restrittive per la circolazione.

A partire da oggi e fino a mercoledì 14 gennaio, inclusi, l’attivazione del livello “arancio” impone un intervento immediato volto a mitigare l’inquinamento atmosferico, in linea con le previsioni di Arpa Piemonte.

L’introduzione del livello arancio, determinato da un accumulo di sostanze inquinanti che supera le soglie di sicurezza, comporta l’applicazione di limitazioni strutturali consolidate e l’introduzione di nuove restrizioni specifiche.

L’obiettivo primario è ridurre l’impatto del traffico veicolare, principale fonte di emissioni nocive, sulla salute pubblica e sull’ambiente urbano.

In particolare, per il trasporto di persone, si prevede il divieto di circolazione, dalle 8:00 alle 19:00, dei veicoli diesel aventi omologazione Euro 5.

Questa misura si aggiunge alle restrizioni già in atto, mirando a una progressiva riduzione della presenza di veicoli più inquinanti sulle strade cittadine.

La gravità della situazione richiede un intervento più incisivo anche per il trasporto merci.

In questo caso, il divieto di circolazione si estende a tutti i veicoli diesel con omologazioni Euro 3, Euro 3, Euro 4 ed Euro 5, per l’intera giornata e nello stesso orario (8:00-19:00).

Questa decisione, seppur impattante, è volta a garantire un miglioramento sostanziale della qualità dell’aria e a tutelare la salute dei cittadini.

È importante sottolineare che anche i veicoli muniti di dispositivo “Move In” sono soggetti alle limitazioni temporanee imposte dall’attivazione del livello arancio.

L’utilizzo di questa tecnologia, pur agevolando la circolazione in condizioni normali, non esonera i veicoli dalle restrizioni necessarie per fronteggiare picchi di inquinamento.

L’implementazione di queste misure rappresenta una risposta concreta alla crescente preoccupazione per la qualità dell’aria a Torino.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali, a privilegiare l’uso del trasporto pubblico, della bicicletta o del carpooling, e ad adottare comportamenti responsabili per contribuire a un ambiente più salubre.

La collaborazione di tutti è fondamentale per raggiungere l’obiettivo comune di un’aria più pulita e di una città più vivibile.

L’efficacia del sistema di monitoraggio e delle misure restrittive è costantemente valutata, con l’obiettivo di ottimizzare l’approccio e di adattarlo alle mutevoli condizioni ambientali.