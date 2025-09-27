Torino-Nagoya: vent’anni di gemellaggio, un ponte tra due città.

La città di Torino rinsalda i suoi legami transoceanici con una significativa missione istituzionale in Giappone, con base operativa a Nagoya.

L’iniziativa, resa ancora più solenne dalla celebrazione del ventennale di un gemellaggio che ha segnato un’epoca, vede protagonista il sindaco Stefano Lo Russo, in un dialogo costruttivo con il sindaco Ichiro Hirosawa, il presidente del consiglio comunale Hisashi Nishikawa e l’intera amministrazione nagoyana.

Questo anniversario non si configura come una mera commemorazione, bensì come un’occasione per ribadire l’importanza cruciale delle relazioni interurbane nel panorama globale contemporaneo, un contesto segnato da crescenti fragilità geopolitiche e sfide complesse.

In un mondo in rapida evoluzione, i ponti di cooperazione che si creano tra città come Torino e Nagoya assumono un valore strategico ineguagliabile.

Questi legami non sono confinati a un ambito puramente diplomatico, ma si traducono in un vero e proprio motore di sviluppo condiviso, alimentato da un’ambiziosa visione del futuro.

L’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale, la crescita economica inclusiva e lo scambio culturale vivace diventano i pilastri di questa partnership, aprendo prospettive inedite per entrambe le comunità.

Il progetto biennale, finanziato dal programma europeo Iurc, testimonia l’impegno congiunto verso l’innovazione urbana.

Attraverso scambi mirati, visite di studio e la condivisione di best practices, Torino e Nagoya si confrontano sulle soluzioni più avanzate per affrontare le sfide del contesto urbano contemporaneo, con particolare attenzione alla ricerca applicata e al trasferimento tecnologico.

Questo approccio favorisce l’emergere di sinergie creative e accelera il processo di sviluppo di soluzioni innovative.

Il ricco programma di iniziative culturali consolida ulteriormente i legami tra le due città.

La comunità artistica giapponese ha espresso un vivo interesse nell’organizzare una mostra monografica dedicata ad Antonio Fontanesi, pittore italiano di cui la Galleria d’Arte Moderna (GAM) di Torino custodisce un patrimonio artistico di straordinaria importanza.

Il Teatro Regio di Torino si appresta ad accogliere l’Orchestra Filarmonica di Nagoya con un concerto memorabile previsto per gennaio 2027, mentre si esplorano collaborazioni potenziali anche per il Museo Egizio, ampliando l’offerta culturale e promuovendo un dialogo interculturale profondo.

L’impegno reciproco si concretizza con l’annuncio di una delegazione nagoyana in visita a Torino, per celebrare il ventennale del gemellaggio anche in Italia, siglando un capitolo nuovo e promettente nella storia di questa partnership strategica, che guarda al futuro con rinnovata fiducia e ambizione.

L’iniziativa sottolinea come le città, a dispetto delle distanze geografiche, possano costruire un futuro comune basato sulla collaborazione, l’amicizia e la prosperità condivisa.