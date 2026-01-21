Torino: nuove limitazioni al traffico per l’inquinamento.

Torino affronta una nuova ondata di limitazioni alla circolazione a causa dell’innalzamento dei livelli di inquinamento atmosferico.

Il semaforo antismog, indicatore cruciale per la salvaguardia della salute pubblica, è passato al livello 2, una decisione resa inevitabile dalle proiezioni di Arpa Piemonte che segnalano il superamento, per la terza giornata consecutiva, della soglia di 75 microgrammi per metro cubo di PM10 (particolato fine) nell’aria.

Questa situazione impone l’attivazione di misure restrittive aggiuntive a quelle già in atto come elementi strutturali del piano di controllo dell’inquinamento.

L’attivazione del livello 2 si traduce in una serie di divieti mirati a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti, con impatti significativi sulla mobilità cittadina.

In particolare, i veicoli diesel destinati al trasporto di persone con omologazione Euro 5 non potranno circolare durante le ore di punta, dalle 8:00 alle 19:00, inclusi i giorni festivi.

Questa restrizione, volta a mitigare l’impatto del parco circolante più inquinante, si applica a tutti i giorni fino al prossimo controllo.

Qualora il livello di inquinamento persista, l’ordinanza estenderà il divieto anche ai diesel Euro 3 e 4 durante il fine settimana, ampliando ulteriormente le limitazioni.

Le attività commerciali e la logistica subiscono anch’esse ripercussioni: i veicoli diesel impiegati nel trasporto merci, con classi di omologazione Euro 3, 4 e 5, saranno soggetti alle stesse restrizioni orarie (8:00-19:00), tutti i giorni festivi compresi.

Anche i veicoli muniti di dispositivo “Move In”, utilizzato per l’accesso in ZTL, sono coinvolti nelle limitazioni, e dovranno rispettare i divieti stabiliti.

La tempestività delle comunicazioni è prioritaria: gli aggiornamenti sullo stato del semaforo antismog, insieme alle relative misure di limitazione, vengono divulgati regolarmente nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì), con entrata in vigore immediata il giorno seguente.

Questa procedura assicura una risposta rapida e adattabile all’evoluzione della qualità dell’aria, con l’obiettivo di proteggere la salute dei cittadini e contrastare gli effetti negativi dell’inquinamento atmosferico sulla città.

La decisione, seppur impattante sulla quotidianità, sottolinea l’importanza di un approccio proattivo nella gestione della qualità dell’aria e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili per la mobilità urbana.