Torino: ‘Open Patti’, la città che si racconta con i suoi cittadini.

Torino si apre al racconto delle sue comunità attive, attraverso ‘Open Patti’, un’iniziativa volta a illuminare il percorso innovativo dei Patti di Collaborazione, un modello di gestione condivisa che coinvolge attivamente i cittadini nella cura e valorizzazione del patrimonio urbano.

Superando i cento accordi avviati finora, questa edizione offre un’immersione profonda in un sistema di governance partecipativa che ridefinisce il concetto di bene comune.

‘Open Patti’ non è solo un evento, ma un’opportunità per comprendere come la città stia sperimentando nuove forme di cittadinanza attiva, dove il contributo individuale si traduce in un impatto tangibile sulla qualità della vita collettiva.

L’assessore ai Beni comuni, Jacopo Rosatelli, sottolinea come questo modello rappresenti un pilastro fondamentale per la resilienza urbana, promuovendo un senso di appartenenza e responsabilità condivisa nei confronti degli spazi pubblici.

Si tratta di un approccio che va oltre la mera manutenzione, abbracciando la riqualificazione sociale e ambientale di aree spesso marginalizzate o sottoutilizzate.

Il programma di quest’anno si articola in due giornate ricche di opportunità.

Venerdì, un incontro dedicato all’analisi concettuale dei beni comuni offrirà spunti di riflessione sulla loro importanza nel contesto urbano contemporaneo, stimolando un dibattito aperto e costruttivo.

Sabato, invece, un ciclo di visite guidate consentirà di entrare in contatto diretto con i luoghi e le persone che animano i Patti di Collaborazione, offrendo uno sguardo privilegiato sulle sfide e i successi di questo percorso partecipativo.

In concomitanza con la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, l’iniziativa propone quattro itinerari tematici, concepiti per essere percorsi in modo ecologico, a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici.

Questo dettaglio sottolinea l’impegno della città verso una mobilità più consapevole e un rapporto più armonioso con l’ambiente, integrando la cura del bene comune in un approccio olistico alla sostenibilità urbana.

‘Open Patti’ si configura, dunque, come un invito a riscoprire Torino attraverso gli occhi delle sue comunità, a celebrare la collaborazione e a immaginare un futuro urbano più inclusivo e resiliente.