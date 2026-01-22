Torino, operazione delicata all’ex piscina Sempione: sicurezza e riqualificazione.

Questa mattina, Torino ha intrapreso un’operazione complessa e delicata nell’area dell’ex piscina Sempione, un sito divenuto simbolo di degrado urbano e problematiche sociali.

L’intervento, coordinato dal Comune di Torino, proprietario dell’area, mira a un duplice obiettivo: garantire immediatamente la sicurezza del luogo e precluderne l’accesso non autorizzato, in attesa della realizzazione di un piano di riqualificazione che ambisce a restituire alla comunità uno spazio funzionale e integrato.

La delicatezza dell’operazione si riflette nella vasta gamma di soggetti coinvolti, testimonianza della complessità delle dinamiche in atto.

Oltre ai tecnici comunali, che supervisionano gli aspetti strutturali e urbanistici, sono presenti i servizi sociali, cruciali per l’assistenza e il supporto alle persone che occupano abusivamente l’area.

La presenza massiccia delle forze dell’ordine – Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza – sottolinea la necessità di gestire con cautela potenziali resistenze e garantire l’ordine pubblico.

Amiat, l’azienda municipalizzata per la gestione dei rifiuti, e l’ASL, con il suo ruolo nel monitoraggio sanitario e nell’assistenza medica, completano il quadro di un intervento multidisciplinare.

L’assessore comunale alla Sicurezza, Marco Porcedda, segue da vicino l’evolversi della situazione, evidenziando l’importanza strategica dell’azione per la città.

L’operazione non si limita alla semplice rimozione di persone.

Il piano prevede un intervento strutturale volto a rendere inaccessibile il sito.

Saranno demolite due strutture prefabbricate, ritenute pericolanti e prive di valore architettonico, mentre una terza costruzione in muratura sarà sigillata per impedirne l’utilizzo.

Un elemento chiave è la chiusura degli accessi alla piscina coperta con lastre d’acciaio rinforzate, garantendo una protezione robusta contro intrusioni.

Il rafforzamento delle recinzioni interne, unitamente all’impegno di Amiat per la pulizia accurata e la rimozione dei rifiuti accumulati, punta a ripristinare un minimo di decoro e sicurezza.

Questa operazione rappresenta un passaggio necessario, ma solo un primo atto in un processo più ampio.

La riqualificazione dell’area Sempione, lungi dall’essere una semplice questione urbanistica, solleva interrogativi cruciali sulla gestione del disagio sociale, la prevenzione del degrado e la creazione di spazi pubblici inclusivi.

La sfida futura sarà quella di trasformare un luogo simbolo di abbandono in un punto di aggregazione e sviluppo per la comunità, affrontando le cause profonde che hanno portato alla sua attuale condizione e promuovendo un modello di rigenerazione urbana sostenibile e socialmente responsabile.

L’operazione in corso è quindi il preludio a una riflessione più ampia sul ruolo della città e sulla sua capacità di rispondere alle esigenze dei suoi cittadini.