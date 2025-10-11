Torino, Piazza Castello: Solidarietà a Palestina e attivisti.

A Torino, Piazza Castello ha fatto da cornice a un raduno di diverse centinaia di persone, un evento complesso che intreccia l’esplicita vicinanza alla causa palestinese con la solidarietà verso gli attivisti perseguiti dall’applicazione di misure cautelari e indagini connesse alle proteste degli ultimi due anni.

L’assemblea non è stata una celebrazione acritica, bensì una riflessione sull’attuale quadro geopolitico e sulle ripercussioni legali che gravano su chi si espone in difesa dei diritti umani.

Un oratore ha introdotto la discussione sottolineando le intrinseche contraddizioni che permeano ogni trattativa di pace, pur riconoscendola come un passo significativo per la resistenza palestinese.

Ha enfatizzato la resilienza del popolo palestinese, la sua capacità di persistere nonostante la mancanza di strumenti militari, un atto di coraggio che ha portato a questo momento di potenziale distensione.

La pace, in questa ottica, non è un punto di arrivo, ma una tappa fondamentale in un percorso più ampio.

La retorica è trascorsa poi a evidenziare l’urgente necessità di un continuo sostegno internazionale alla Palestina, dipingendo un’immagine di un popolo ferito e bisognoso di una protezione costante.

L’appello è stato chiaro: mantenere alta l’attenzione, continuare le azioni di protesta, le mobilitazioni di piazza, poiché solo attraverso una pressione costante sarà possibile perseguire l’obiettivo di una Palestina libera, emancipata dall’occupazione israeliana e capace di garantire ai suoi abitanti un futuro dignitoso.

L’auspicio è quello di una Palestina che possa finalmente liberarsi dalla presenza militare e dalle restrizioni imposte, un territorio dove i diritti fondamentali siano garantiti e la vita quotidiana non sia segnata dalla paura e dalla violenza.

Le recenti azioni legali intraprese a carico di alcuni manifestanti sono state interpretate come un segnale, una conferma della legittimità della loro causa.

La risposta repressiva delle autorità, innescata da manifestazioni di massa, è stata presentata non come un deterrente, ma come una prova tangibile della correttezza delle loro posizioni e della necessità di rafforzare ulteriormente l’impegno a favore della giustizia palestinese.

L’atto giudiziario è visto quindi come una conferma del diritto alla dissenso e come un invito a non arrendersi di fronte alle intimidazioni.

L’evento si è concluso con un monito a non abbassare la guardia, a mantenere vivo il fuoco della resistenza e a continuare a lavorare per un futuro in cui la giustizia, l’equità e i diritti umani siano finalmente al centro del dibattito internazionale e dell’azione concreta.