Torino, più sorveglianza: 23 nuove telecamere per la sicurezza urbana.

Torino rafforza il suo perimetro di sicurezza urbana attraverso un’estensione significativa del sistema di videosorveglianza, approvata dalla Giunta comunale. Il piano, frutto di un’analisi approfondita delle aree più vulnerabili e delle reali esigenze della comunità, prevede l’installazione di ventitré nuove telecamere ad alta definizione, un intervento concepito non come semplice incremento tecnologico, ma come tassello fondamentale di una strategia di sicurezza urbana più ampia e integrata.L’iniziativa, come sottolinea l’assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda, nasce da un processo partecipativo che ha coinvolto attivamente i cittadini. Le segnalazioni provenienti dal tessuto sociale hanno contribuito in modo determinante all’individuazione dei punti critici – Barriera di Milano, San Salvario, i giardini Luigi Maiocco, l’arteria di piazza Bengasi-via Nizza-corso Maroncelli e il nodo di via Monferrato-piazza Gran Madre – dove l’impiego di questi “occhi elettronici” si rivelerà più incisivo. L’approccio, quindi, non si limita alla mera reazione a eventi pregressi, ma ambisce a creare un sistema di prevenzione proattiva.L’implementazione di questo progetto si inserisce nel quadro del Patto per la Sicurezza, un accordo volto a ottimizzare la collaborazione tra l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine (polizia locale e forze di polizia nazionale) e la Prefettura. L’accesso alle immagini riprese dalle telecamere sarà garantito alle forze dell’ordine, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, per supportare le loro attività di prevenzione, deterrenza e contrasto alla criminalità. L’obiettivo primario è la creazione di un ambiente urbano più sicuro, favorendo la percezione di sicurezza da parte dei cittadini e riducendo l’impatto della criminalità.Il costo complessivo dell’iniziativa, pari a 250.000 euro, sarà finanziato attraverso una richiesta di contributo ministeriale, testimoniando l’impegno dell’amministrazione comunale a reperire risorse per garantire la sicurezza urbana. La scelta di telecamere ad alta definizione, inoltre, mira a garantire la massima qualità delle immagini, facilitando l’identificazione di elementi sospetti e la raccolta di prove utili alle indagini. Il sistema integrerà anche funzionalità avanzate di analisi video, consentendo l’identificazione automatica di eventi anomali e la segnalazione immediata alle autorità competenti. L’amministrazione comunale si impegna inoltre a monitorare costantemente l’efficacia del sistema, apportando eventuali modifiche e miglioramenti per ottimizzare i risultati e rispondere alle mutevoli esigenze della città.