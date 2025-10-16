Torino polo sanitario: nasce IRCCS per nefrologia e malattie rare

Torino si appresta a diventare un polo di eccellenza nel panorama sanitario nazionale, grazie all’imminente costituzione di un Istituto di Ricerca, Cura e Riabilitazione (IRCCS) dedicato alla nefrologia e alle malattie rare.

L’iniziativa, promossa congiuntamente dall’ASL Città di Torino e dalla Regione Piemonte, mira a colmare una storica carenza infrastrutturale e a incrementare l’attrattività sanitaria del Piemonte, fino ad ora penalizzato rispetto ad altre regioni limitrofe.

L’ambizioso progetto, come annunciato dal Direttore Generale dell’ASL Città di Torino, Carlo Picco, durante il convegno “La gestione delle malattie rare in Regione Piemonte”, rappresenta un impegno concreto e strategico a livello internazionale.

L’attenzione alla nefrologia, branca specialistica cruciale per la salute pubblica, si coniuga con la volontà di approfondire la ricerca e l’assistenza in un ambito particolarmente complesso e spesso trascurato come quello delle malattie rare, che colpiscono un numero elevato di persone e richiedono competenze altamente specializzate.

L’istituzione dell’IRCCS, che farà leva sulle risorse e l’esperienza del centro di riferimento regionale dell’Ospedale San Giovanni Bosco, si inserisce in un piano più ampio di potenziamento della ricerca biomedica in Piemonte.

Si tratta di un investimento mirato a promuovere l’innovazione, favorire la collaborazione tra clinici, ricercatori e aziende, e generare nuove conoscenze che possano tradursi in terapie più efficaci e personalizzate per i pazienti.

L’iniziativa non è solo un’opportunità per migliorare l’accesso alle cure per i pazienti piemontesi, ma anche per attrarre pazienti da altre regioni italiane e dall’estero, generando un impatto positivo sull’economia locale e consolidando la reputazione del Piemonte come centro di eccellenza nella ricerca medica.

L’obiettivo è quello di invertire il trend attuale, in cui il Piemonte si è dimostrato meno competitivo rispetto ad altre regioni per quanto riguarda la presenza di istituti di ricerca e cura di alto livello.

Il supporto di importanti realtà come la Compagnia di San Paolo, che ha manifestato un forte interesse a sostenere l’iniziativa nell’ambito di un piano più ampio per la creazione di 4 o 5 nuovi IRCCS in Piemonte, sottolinea l’importanza strategica del progetto e la fiducia degli investitori nel potenziale di crescita del settore sanitario regionale.

L’IRCCS non sarà solo un punto di riferimento per la cura delle malattie, ma anche un motore di sviluppo economico e sociale per il territorio, contribuendo a creare nuovi posti di lavoro e a promuovere l’innovazione in un settore chiave per il benessere della collettività.

L’obiettivo finale è quello di elevare il livello dell’assistenza sanitaria, promuovere la ricerca traslazionale e consolidare il ruolo del Piemonte come leader nel campo della nefrologia e delle malattie rare.