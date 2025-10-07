Torino pro Palestina: un corteo sfida le restrizioni.

Un fiume di voci e striscioni ha incrociato il cuore di Torino, in un corteo pro Palestina che si è sviluppato in risposta al conflitto in corso e in segno di solidarietà con il popolo palestinese.

L’iniziativa, promossa dal Coordinamento Torino per Gaza, ha scelto di disubbidire alle direttive imposte dalla Questura, preferendo un percorso dinamico che attraversasse la città.

L’assenza del consueto mezzo di amplificazione, sostituito da un carretto trainato a bicicletta, ha conferito all’azione un tono più spontaneo e radicato nella comunità.

I manifestanti, numerosi e determinati, hanno espresso la loro indignazione per l’impunità con cui, secondo loro, Israele perpetua violenze e oppressioni da decenni.

L’azione si configura come una risposta diretta ai tentativi di limitare il diritto di protesta e di esprimere solidarietà con la resistenza palestinese, in particolare dopo le recenti iniziative di sciopero che avevano aperto uno spazio di dibattito e di azione.

“Non ci faremo intimidire,” hanno urlato dai microfoni, rivolgendo un messaggio chiaro alle autorità.

La decisione di ignorare le restrizioni imposte non è stata vista come una sfida, ma come un atto di coerenza con i valori di resistenza e di giustizia che animano il movimento.

La domanda posta ai passanti e agli osservatori è semplice ma profonda: cosa c’è di così inaccettabile nel diritto dei popoli oppressi di alzare la propria voce e di rivendicare la libertà?Il corteo, un mosaico di volti e di ideali, si è mosso verso Torino Nord, snodandosi tra via XX Settembre e corso Regina Margherita.

Lo sguardo dei manifestanti è rivolto non solo al presente, ma anche al futuro, con la speranza di un cambiamento profondo e duraturo, un futuro in cui la giustizia e la dignità umana prevalgano sull’oppressione e sulla violenza.

L’evento rappresenta un tassello significativo nel più ampio contesto di mobilitazioni globali a sostegno della causa palestinese, un richiamo all’azione per la comunità internazionale e un monito per le istituzioni che detengono il potere.

La resistenza continua, alimentata dalla speranza e dalla determinazione.